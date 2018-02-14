Москва, 15 февраля, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Политик и писатель Эдуард Лимонов заявил, что после ударов авиации американской «антитеррористической коалиции» в районе сирийского города Дейр-эз-Зор пропал активист «Другой России», которую Лимонов возглавляет. Об этом Лимонов написал накануне, 14 февраля, в своём блоге.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Сирии

«Ещё один наш нацбол пропал у нас в Сирии, не выходит на связь, надеемся, отыщется», — пишет Лимонов.

Напомним, ранее «Другая Россия» заявила, что в Сирии погиб один из активистов этой организации Кирилл Ананьев.

По данным Лимонова, в районе массированного американского авиаудара оказались две роты из четырех негосударственных военизированных формирований.

«Они действительно отправились к нефтяному месторождению. Бойцы были все обстрелянные, прошедшие через войны, профессионалы. Сколько людей погибло, пока трудно сказать», — пишет Лимонов.

Политик подчеркивает, что российские власти никого из тех, кто участвовал в данном инциденте, в Сирию не направляли. Министерство обороны России также не имеет никакого отношения к этим людям. При этом Лимонов признал, что из-за этого инцидента российские власти терпят определенный репутационный ущерб.