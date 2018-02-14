Полиция Флориды: Стрельбу в школе устроил один из учащихся
Паркланд, США, 15 февраля, 2018, 00:00 — ИА Регнум. В результате стрельбы в школе во Флориде погиб как минимум один человек, сообщают 14 февраля местные СМИ, ссылаясь на экстренные службы.
Цитата из к/ф «Слон». Реж. Гас Ван Сент. 2003. США
Стрельба в школе
При этом полицейские сообщили журналистам, что стрельбу устроил один из учеников школы. Правоохранители проводят операцию по его поиску и задержанию.
Причины инцидента пока не выяснены.
Точное число раненых и погибших до сих пор выясняется. На месте происшествия работают медики.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля более 20 человек получили ранения в результате стрельбы в одном из учебных заведений города Паркланд в южной части американского штата Флорида