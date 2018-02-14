Брюссель, 14 февраля, 2018, 22:10 — ИА Регнум. Североатлантический альянс сформирует дополнительные структуры управления логистикой в Атлантике и создаст в Европе центр управления военными кибероперациями, заявил 14 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления по итогам заседания министров обороны этого военного блока.

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По словам Столтенберга, альянс будет укреплять защиту морских коммуникаций между Европой и США и развивать структуры управления логистикой.

«Мы создадим новое объединенное командование для защиты морских коммуникаций между Северной Америкой и Европой. Мы создадим новое вспомогательное командование по логистике, снабжению и военной мобильности», — заявил Столтенберг.

Генсек Североатлантического альянса также рассказал про центр киберопераций, который планируется разместить в штаб-квартире НАТО в Европе, и добавил, что в ближайшее время будут приняты меры для дополнительного укрепления наземных компонентов военного командования в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь военного альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе назвал главное условие членства Украины в НАТО, которым станет степень успешности военной реформы в этой стране.