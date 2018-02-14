Ереван, 14 февраля, 2018, 21:14 — ИА Регнум. Объем поставок российского газа в Армению в 2017 году составил 1996 млрд кубометров, увеличившись в годовом исчислении на 7%.

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По словам заместителя министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Айка Арутюняна, также выросли за год поставки иранского газа в Армению — на 2,5% (до 382,7 млн. кубометров).

«Планируется рост поставок иранского газа в рамках договора по обменным операциям в рамках программы электроэнергия взамен газа», — отметил замминистра.

Он добавил, что стороны непрерывно ведут переговоры по режимным особенностям и объемам поставок: взаимные визиты иранских и армянских партнеров носят периодический характер.

«Мы планируем рост объемов поставок, и на данный момент нет видимых препятствий на пути расширения сделки, причем существенного», — сказал заместитель министра.

Также в 2017 году выросли поставки армянской электроэнергии в Иран. В январе 2018 года в сравнении с январем 2017 года рост составил 104%.

По словам чиновника, рост экспорта электроэнергии заложен в качестве приоритетной задачи в программы правительства и во все стратегические документы.

«Для этой цели ведутся переговоры как с Ираном, так и с Грузией», — заключил замминистра.

Нынешняя схема с Ираном «электричество в обмен на газ» довольно прибыльная. Армении остается по одному киловатту с каждого переработанного 1 куб.м. иранского газа. Еще два киловатта экспортируется в Иран.

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