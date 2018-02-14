Вашингтон, 14 февраля, 2018, 21:09 — ИА Регнум. Министр финансов США Стивен Мнучин вновь заявил, что новых американских санкций против Российской Федерации стоит ожидать в ближайшем будущем. Об этом он сказал сегодня, 14 февраля, на слушаниях по бюджету в финансовом комитете сената конгресса США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Мы активно работаем над этими санкциями. Вы можете ожидать их в ближайшем будущем», — сказал Мнучин.

Стоит отметить, что ранее Мнучин заявил, что президент США Дональд Трамп приветствовал введение новых антироссийских санкций.

«Я докладывал президенту о процессе введения санкций, он поприветствовал новые санкции… Президент делегировал мне обязанность по введению санкций против России. Я представляю администрацию. И я уверяю вас, санкции против России будут. Невозможно выразиться более точно. Работа по введению санкций ведётся», — сказал Мнучин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после публикации минфином США «кремлевского доклада» сенаторы-демократы призвали ввести санкции против России с учетом информации, содержащейся в этом докладе.