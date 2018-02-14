Рига, 14 февраля, 2018, 21:08 — ИА Регнум. Комиссия по мандатам, этике и заявлениям латвийского сейма отклонила петицию общественности о сохранении в русских школах преподавания на русском языке, сообщает 14 февраля портал Delfi.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Латвии

Петиция, под которой подписались белее 10 тыс. человек, была не только отклонена. Представители комиссия по мандатам, этике и заявлениям категорически отказались передать ее на рассмотрение прочих комиссий латвийского парламента.

В то же самое время комиссия по образованию, культуре и науке одобрила законодательные поправки о переводе школ национальных меньшинств на преподавание исключительно на латышском языке.

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По планам латвийских властей, переход преподавания на латышский язык в этих школах должен завершиться в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Латвии планомерно и методично проводится вытеснение русского языка и продолжается ущемление прав русского населения.