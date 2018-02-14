Сейм Латвии отклонил петицию о сохранении двуязычного образования
Рига, 14 февраля, 2018, 21:08 — ИА Регнум. Комиссия по мандатам, этике и заявлениям латвийского сейма отклонила петицию общественности о сохранении в русских школах преподавания на русском языке, сообщает 14 февраля портал Delfi.
Петиция, под которой подписались белее 10 тыс. человек, была не только отклонена. Представители комиссия по мандатам, этике и заявлениям категорически отказались передать ее на рассмотрение прочих комиссий латвийского парламента.
В то же самое время комиссия по образованию, культуре и науке одобрила законодательные поправки о переводе школ национальных меньшинств на преподавание исключительно на латышском языке.
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По планам латвийских властей, переход преподавания на латышский язык в этих школах должен завершиться в 2022 году.
Как сообщало ИА REGNUM, в Латвии планомерно и методично проводится вытеснение русского языка и продолжается ущемление прав русского населения.