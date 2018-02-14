Санкт-Петербург, 14 февраля, 2018, 21:03 — ИА Регнум. Домашний арест совладельца крупного интернет-ритейлера «Юлмарт», который был санкционирован судом до 14 февраля 2018 года, не будет продлен. Такое решение принял сегодня Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга. Таким образом, бизнесмен освобожден, но остается под следствием.

Суд

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Дмитрия Костыгина», — сообщила вечером в среду Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Домашний арест, которому Костыгин впервые был подвергнут 11 октября 2017 года, в декабре того же года был продлен до середины февраля 2018 года. Но во второй раз суд отказался принимать во внимание аргументы следствия и поддержал ходатайство защиты. Адвокаты Костыгина утверждали, что домашний арест является излишне жесткой и абсолютно безосновательной мерой пресечения.

«Следователь не представил доказательств, что арест Дмитрия Костыгина необходимо продлить, — сообщила ИА REGNUM пресс-служба бизнесмена. — Судья также учел предоставленные защитой доказательства необоснованности подозрения Костыгина в инкриминируемых ему преступлениях. Кроме того, в своем решении судья указал, что Костыгин предпринимает усилия по урегулированию корпоративного конфликта в Юлмарте и погашению задолженности перед Сбербанком, а также что предприниматель, как многодетный отец, в условиях домашнего ареста лишен возможности полноценно заботиться о членах своей семьи».

Дмитрий Костыгин обвиняется в совершении мошенничества в сфере кредитования в особо крупном размере.

По версии следствия, Костыгин, в качестве главы совета директоров НАО «Юлмарт», добился заключения договора с ПАО «Сбербанк» об открытии кредитной линии от 24 марта 2016 года, предоставив банку ложные сведения о финансовом состоянии «Юлмарта». В апреле 2016 года «Сбербанк» перечислил на счет «Юлмарта» денежные средства в сумме 1 млрд рублей, которыми обвиняемый, по версии следствия, распорядился по своему усмотрению.

Костыгин свою вину не признает и утверждает, что заёмные средства были потрачены ритейлером на приобретение товара, и никакого ущерба Сбербанк не понес, что уже подтверждено вступившими в силу решениями судов Санкт-Петербурга.

Дмитрий Костыгин назвал сегодняшнее решение суда логичным. «Мелочь, а приятно. Теперь будет легче договариваться с кредиторами и исправлять ситуацию в компании, самим или с помощью сторонних инвесторов», — заявил предприниматель.

Группа компаний «Юлмарт» — крупнейший российский частный интернет-холдинг, специализирующийся на сегменте электронной коммерции.