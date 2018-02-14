Великий Новгород, 14 февраля, 2018, 20:43 — ИА Регнум. В Новгородской области по решениям судов необходимо отремонтировать дороги на общую сумму более 12 млрд рублей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 14 февраля, на пресс-конференции в Великом Новгороде заявил вице-губернатор — зампред правительства Новгородской области Александр Дронов.

Новое Изамбаево Ремонт дороги

«Если мы будем исполнять только решения судов, то пять лет мы можем дорожной деятельностью не заниматься, а точечно там отремонтировать мостик, там небольшой участок дороги, где-то подъезд к деревне, где-то освещение», — пояснил он.

По словам Дронова, юристами правительства Новгородской области ведётся работа, чтобы получить отсрочку на выполнение судебных решений. При этом ряд решений суда в 2017 году удалось исполнить, в том числе, в рамках работы по приведению опорной сети дорог региона в нормативное состояние.

«Говорить о том, что мы эту работу откладываем на какие-то будущие периоды, ни в коем случае нельзя, но в то же время, если мы сконцентрируемся только на ней, то не сможем выполнить наши приоритетные задачи. Поэтому действуем так: если можем — получаем отсрочку. Или выполняем решения суда за счёт средств, предусмотренных на содержание дорог. Или делаем сразу, если откладывать никак нельзя», — пояснил вице-губернатор Новгородской области.

Он отметил, что, исполняя решение суда, в 2017 году были выполнены работу по освещению автомобильной дороги Савино — Селищи в Новгородском районе. На эти цели в областном бюджете пришлось изыскать 37 млн рублей.

Всего в 2017 году объём дорожного фонда Новгородской области составил около 4 млрд рублей.

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Отметим, что органы прокуратуры Новгородской области регулярно обращаются с исковыми заявлениями в суды, в которых требуют провести ремонты дорог. Так, например, в январе 2018 года по результатам прокурорской проверки с привлечением сотрудников ГИБДД в районном центре Волот Новгородской области было установлено, что улицы Заводская и Мелиоративная находятся в таком состоянии, что не только затрудняет движение автомобильного транспорта с разрешённой скоростью, но и ставит под угрозу жизнь и здоровье водителей, пассажиров и пешеходов. Суд полностью удовлетворил требования прокурора, но в законную силу решение ещё не вступило.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство Новгородской области поставило задачу в приоритетном порядке в течение трёх лет — с 2019 по 2019 годы — привести в нормативное состояние сеть опорных дорог региона. Это 2390 км дорог с наиболее интенсивным движением, которые связывают крупные населённые пункты. В 2017 году процент дорог, находящихся в ненормативном состоянии, удалось снизить с 74% до 65%. На 2018 год стоит задача сократить процент ненормативных дорог до 58%.

Напомним, что в целом, протяжённость дорожной сети Новгородской области составляет более 14 тыс. км.

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