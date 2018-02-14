Нью-Йорк, США, 14 февраля, 2018, 20:17 — ИА Регнум. Постоянные представители США и России на заседании Совета Безопасности ООН по-разному расценили удар американской коалиции по сирийскому ополчению в провинции Дейр-эз-Зор.

U.S. Marine Corps Авиаудар

Заседание Совета Безопасности ООН состоялось 14 февраля. В ходе заседания постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что «союзные Дамаску силы предприняли ничем не спровоцированное нападение на «Сирийские демократические силы» и советников из коалиции».

«Коалиция действовала в целях самообороны, чтобы отразить нападение, и Соединенные Штаты оставляют за собой право действовать в целях самообороны», — добавила постпред США.

В свою очередь, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что у Москвы «другая оценка произошедшего инцидента на востоке Сирии между силами коалиции и проправительственными силами».

Напомним, несколько дней назад коалиция США заявила об атаке на боевиков «Сирийских демократических сил» (SDF) проправительственных вооруженных формирований восточнее согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат и нанесении ударов, «чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля на востоке Сирии в результате артиллерийских и воздушных ударов сил США было убито и ранено несколько десятков сирийских ополченцев.

Ряд СМИ утверждает, что в результате погибло большое количество сотрудников российской частной военной компании. В качестве доказательств эти СМИ приводят сомнительные сообщения в соцсетях.