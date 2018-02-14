Владикавказ, 14 февраля, 2018, 19:49 — ИА Регнум. В Северной Осетии из-за высокого роста заболеваний гриппом и ОРВИ пришлось принять меры по защите детей от возможности заразиться этими опасными заболеваниями. В столице республики до 22 февраля объявлен карантин. Закрыты все школы и детские сады, сообщили ИА REGNUM 14 февраля в пресс-службе администрации города Владикавказа.

torange.biz Грипп

Решение о закрытии образовательных учреждений приняли после того, как в ходе мониторинга было установлено, что более 20% учащихся и воспитанников детских садов отсутствуют из-за болезни.

Между тем ряд СМИ сообщает, что на карантин закрыты все учебные и дошкольные учреждения во всей республике. А по информации Роспотребнадзора, на прошедшей неделе — с 5 по 11 февраля — уровень острых респираторных вирусных инфекций и гриппа в республике находился на неэпидемическом уровне. В лечебные организации Северной Осетии обратились 2790 больных с диагнозом ОРВИ, из них госпитализированы 135 человек, что составляет 4,8% от всех обратившихся.

Читайте также: Грипп: Школы и детские сады Северной Осетии снова закрываются на карантин

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016—2017 учебном году школы Северной Осетии закрывались в связи с гриппом неоднократно. Так, сначала карантин объявлялся во всех образовательных учреждениях Владикавказа и республики с 20 декабря 2016 года по 16 января 2017 года. Вторая волна гриппа заставила приостановить образовательный процесс в двух школах и восьми детских садах столицы региона с 15 февраля 2017 года.

Через несколько дней число неработающих школ во Владикавказе достигло 10, также были закрыты 26 детских садов, был введен карантин во всех 20 детских садах и в одной школе в Алагирском районе. Частично закрывались из-за гриппа школы в Ирафском, Моздокском, Дигорском и Правобережном районах.