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Грипп: Школы и детские сады Северной Осетии снова закрываются на карантин

Происшествия
В республике началась вторая волна вирусной инфекции

Владикавказ, 17 февраля 2017, 13:25 — REGNUM  В Северной Осетии продолжают закрываться на карантин по гриппу детские образовательные учреждения. Пока распространение болезни не столько масштабное, и закрыты для приема детей только отдельные школы и детские сады. Так, по данным мэрии Владикавказа, в городе не работают 10 школ и 26 детских садов.

В Алагирском районе карантин введен во всех 20 детских садах и в одной школе — в селении Дзуарикау, сообщает «15-й регион». В Ирафском районе закрыты все восемь детских садов и три школы в селе Чикола. В Моздокском районе закрыты частично четыре школы в райцентре и школа в селе Терское. В Дигорском районе образовательный процесс приостановлен в селах Карман, Дигора и Дур-Дур, а также в ряде детских садов.

Такая же картина наблюдается и в Правобережном районе. В настоящее время островком благополучия пока остается Кировский район, где учебный процесс пока еще осуществляется в штатном режиме.

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И снова грипп: В Северной Осетии школы и детские сады закрыты на карантин

Напомним, что в нынешнем учебном году распространение инфекции в Северной Осетии уже нарушало образовательный процесс. С 20 декабря 2016 года по 16 января 2017 года все образовательные учреждения Владикавказа и региона закрывались на карантин. С 15 февраля по рекомендации управления Роспотребнадзора был приостановлен образовательный процесс в двух школах и восьми детских садах столицы региона.

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Грипп, ОРЗ
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