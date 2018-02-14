Москва, 14 февраля, 2018, 20:21 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец в новом здании «Союзмультфильма» провела совещание на тему «Анимация как базовый инструмент детского воспитания и развития», в рамках которого ведущие представители отрасли внесли предложения по дополнению программы «Десятилетие детства».

Фотографии предоставлены пресс-службой киностудии «Союзмультфильм» Презентация

Министр культуры РФ Владимир Мединский напомнил, что ежегодно на производство и поддержку анимационного кино выделяется 800 млн. руб., что, для сравнения, составляет лишь 8% производственного бюджета голливудского мультфильма (например, «Шрэка), тем не менее отечественная анимационная индустрия довольно динамично развивается.

Фотографии предоставлены пресс-службой киностудии «Союзмультфильм» Юлия Слащева, Ольга Голодец и Владимир Мединский

Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева отметила, что Министерство культуры делает много для поддержки области, но надо подключить другие министерства и ведомства. Она напомнила о значении анимации, которая является современным способом воспитания детей, и о достигнутых за последние пять лет успехах отечественной мультипликации. Намечая направления дальнейшего развития, Юлиана обозначила ключевой целью включение анимации в приоритетные отрасли, обладающие существенным экспортным потенциалом. Кроме того, она напомнила о поручении президента разработать и утвердить программу, предусматривающую экранизацию произведений русской классической литературы с применением средств анимации, которое не исполняется по ряду причин, главная из которых — отсутствие целевого финансирования программы. Хотелось бы сделать серию анимационных фильмов, привлекающих внимание школьников не только к литературе, но и к живописи, музыке. Денис Мацуев выразил готовность поучаствовать в создании музыкальных мультфильмов.

Исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова представила план мероприятий в рамках Десятилетия детства, в течение которого будет сформировано целое новое поколение. Одно из предложений — проведение регулярной специализированной анимационной смены в Артеке и других детских лагерях.

Фотографии предоставлены пресс-службой киностудии «Союзмультфильм» Владимир Мылышев, Александр Саблуков, Ирина Мастусова, Денис Мацуев и Федор Бондарчук

Генеральный продюсер анимационной студии Wizard Animation Юрий Москвин напомнил, что для благополучного развития необходима долгосрочная перспектива: для создания полнометражного мультфильма необходимо 3 года, а для достижения рентабельности — 5 лет.

Продюсер, руководитель кинокомпании «СТВ» Сергей Сельянов поддержал Юрия и в своем эмоциональном выступлении подчеркнул необходимость стабильного финансирования. Важной составляющей при этом является поддержка авторской короткометражной анимации, которая создает компетенции и дает креативную подпитку индустрии.

Продюсер, председатель совета директоров ОАО «Ленфильм» Федор Бондарчук, в свою очередь, поддержал Сельянова и напомнил о впечатляющих результатах отечественной киноиндустрии — внушительных успехах игровых русских фильмов в прокате. Существенным недостатком отрасли Бондарчук назвал отсутствие достаточного штата специалистов по созданию визуальных эффектов, компьютерной графики. Что касается авторской анимации, то ее Федор порекомендовал ни в коем случае не забывать и поделился ярким впечатлением, произведённым выставкой павильонов и кукол проекта «Гофманиада», которую гости посетили перед заседанием. В заключении Бондарчук попросил оказать помощь членам индустрии с маркетингом и продвижением кинопродукции на международных рынках.

Фотографии предоставлены пресс-службой киностудии «Союзмультфильм» Юлия Слащева, Ольга Голодец и Владимир Мединский

Ольга Голодец призвала всех участников встречи настроиться на серьезную работу и в ближайшее время внести ряд предложений, в числе которых — формирование специальной программы поддержки экспорта аудиовизуальной продукции за рубеж, налаживание механизмов субсидирования отечественных мультфильмов на российских детских телеканалах, планы проведения анимационной и киносмены в летних лагерях. Программа «Десятилетие детства» в полном объеме будет принята не позднее 1 июня 2018 года.