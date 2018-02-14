Анимация как воспитатель поколений: задачи на десятилетие вперед
Москва, 14 февраля, 2018, 20:21 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец в новом здании «Союзмультфильма» провела совещание на тему «Анимация как базовый инструмент детского воспитания и развития», в рамках которого ведущие представители отрасли внесли предложения по дополнению программы «Десятилетие детства».
Министр культуры РФ Владимир Мединский напомнил, что ежегодно на производство и поддержку анимационного кино выделяется 800 млн. руб., что, для сравнения, составляет лишь 8% производственного бюджета голливудского мультфильма (например, «Шрэка), тем не менее отечественная анимационная индустрия довольно динамично развивается.
Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева отметила, что Министерство культуры делает много для поддержки области, но надо подключить другие министерства и ведомства. Она напомнила о значении анимации, которая является современным способом воспитания детей, и о достигнутых за последние пять лет успехах отечественной мультипликации. Намечая направления дальнейшего развития, Юлиана обозначила ключевой целью включение анимации в приоритетные отрасли, обладающие существенным экспортным потенциалом. Кроме того, она напомнила о поручении президента разработать и утвердить программу, предусматривающую экранизацию произведений русской классической литературы с применением средств анимации, которое не исполняется по ряду причин, главная из которых — отсутствие целевого финансирования программы. Хотелось бы сделать серию анимационных фильмов, привлекающих внимание школьников не только к литературе, но и к живописи, музыке. Денис Мацуев выразил готовность поучаствовать в создании музыкальных мультфильмов.
Исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова представила план мероприятий в рамках Десятилетия детства, в течение которого будет сформировано целое новое поколение. Одно из предложений — проведение регулярной специализированной анимационной смены в Артеке и других детских лагерях.
Генеральный продюсер анимационной студии Wizard Animation Юрий Москвин напомнил, что для благополучного развития необходима долгосрочная перспектива: для создания полнометражного мультфильма необходимо 3 года, а для достижения рентабельности — 5 лет.
Продюсер, руководитель кинокомпании «СТВ» Сергей Сельянов поддержал Юрия и в своем эмоциональном выступлении подчеркнул необходимость стабильного финансирования. Важной составляющей при этом является поддержка авторской короткометражной анимации, которая создает компетенции и дает креативную подпитку индустрии.
Продюсер, председатель совета директоров ОАО «Ленфильм» Федор Бондарчук, в свою очередь, поддержал Сельянова и напомнил о впечатляющих результатах отечественной киноиндустрии — внушительных успехах игровых русских фильмов в прокате. Существенным недостатком отрасли Бондарчук назвал отсутствие достаточного штата специалистов по созданию визуальных эффектов, компьютерной графики. Что касается авторской анимации, то ее Федор порекомендовал ни в коем случае не забывать и поделился ярким впечатлением, произведённым выставкой павильонов и кукол проекта «Гофманиада», которую гости посетили перед заседанием. В заключении Бондарчук попросил оказать помощь членам индустрии с маркетингом и продвижением кинопродукции на международных рынках.
Ольга Голодец призвала всех участников встречи настроиться на серьезную работу и в ближайшее время внести ряд предложений, в числе которых — формирование специальной программы поддержки экспорта аудиовизуальной продукции за рубеж, налаживание механизмов субсидирования отечественных мультфильмов на российских детских телеканалах, планы проведения анимационной и киносмены в летних лагерях. Программа «Десятилетие детства» в полном объеме будет принята не позднее 1 июня 2018 года.