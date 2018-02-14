Вашингтон, 14 февраля, 2018, 18:42 — ИА Регнум. В атаке на отряд союзных сирийскому правительству войск, произведенной 7 февраля в провинции Дейр-эз-Зор, были задействованы стратегические бомбардировщики B-52, сообщил 14 февраля на брифинге глава центрального командования ВВС США генерал-лейтенант Джеффри Харриган.

PACAF Пилот бомбардировщика B-52 ВВС США

По словам Харригана, 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор некие враги, конкретизировать которых американский генерал не стал, попытались атаковать позиции подконтрольной США группировки боевиков «Демократические сил Сирии».

Для защиты своих «подопечных» США нанесли по этим «враждебным силам» артиллерийские и воздушные удары, в которых задействовали не только ударные беспилотники БПЛА MQ-9 Reaper, вертолеты Apache и самолеты огневой поддержки AC-130, но и стратегические бомбардировщики В-52.

«Когда враждебные силы повернули на запад и отступили, мы прекратили огонь», — сообщил американский генерал, в очередной раз подчеркнув, что командование российской группировки в Сирии было предупреждено об этих ударах.

Стоит отметить, что Минобороны РФ подтвердило, что военные США проинформировали российское командование о своих действиях в данном районе.

Напомним, 7 февраля в результате американских артиллерийских и воздушных ударов было убито и ранено несколько десятков сирийских ополченцев.

Ряд СМИ до сих пор утверждает, что в ходе этого инцидента беспрецедентные потери понесли подразделения российской частной военной компании. В качестве доказательств этих утверждений до сих пор приводятся лишь сомнительные сообщения в соцсетях.