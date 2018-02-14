Пхенчхан, Южная Корея, 14 февраля, 2018, 18:14 — ИА Регнум. Мужская сборная «олимпийских атлетов из России» по хоккею проиграла свой первый матч на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане против олимпийской сборной Словакии. Игра состоялась сегодня, 14 февраля.

Шайбы

В первом периоде «олимпийские атлеты из России» забили две шайбы в ворота словаков. Их оформили Владислав Гавриков и Кирилл Капризов.

Но уже к концу первого периода словаки смогли сравнять счет — ворота «олимпийских атлетов из России» поразили Петер Ольвецкий и Мартин Бакос.

Во втором периоде в ходе напряженной борьбы ни одна из сторон не смогла забить шайбы.

Но в начале третьего периода словак Петер Черешняк забил шайбу в ворота «олимпийских атлетов из России» и установил финальный счет поединка — 3:2 в пользу олимпийской сборной Словакии.