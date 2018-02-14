Ереван, 14 февраля, 2018, 18:05 — ИА Регнум. Армения начинает 2018 год с впечатляющего роста государственного долга: только в январе госдолг увеличился на $123,5 млн, по состоянию на конец месяца составив $6 898 млрд.

По словам министра финансов Армении Вардана Арамяна, госдолг Армении в этом году пересечет черту в $7 млрд, так как правительство планирует взять новые долги на сумму около $360 млн.

«В абсолютных цифрах наш дефицит составит около 156 млрд драмов — около 360 млн долларов. Это значительное снижение по сравнению с предыдущим годом», — приводит слова Арамян Радио Свобода.

Министр финансов проводит сравнение с 2017 годом. В прошлом году госдолг Армении увеличился на $832,5 млн. Вообще, предыдущие два года выделяются с точки зрения увеличения госдолга — правительству в 2016—2017 гг. удалось накопить дополнительно почти $1,7 млрд долга ($1 696 млрд).

Цифры становятся более впечатляющими, если сравнить их с показателями 2008 года. Десять лет назад государственный долг Армении составлял 1,9 млрд долларов или более чем в 3,5 раза меньше. Насколько выросло благосостояние граждан Армении за тот же период, за который долг вырос в несколько раз, показывают данные Всемирного банка: если в 2008 году ВВП на душу населения в Армении составлял 4010 долларов, то в 2016 году он стал меньше — 3614 долларов (данные за 2017 год еще не опубликованы).

Если Армения до сих пор накапливала долг, то отныне должна будет также его погашать. С точки зрения погашения госдолга самым трудным будет 2020 год. В этом году должны быть погашены по сегодняшним расчетам $736 млн.

Вардан Арамян заверил, что существуют по меньшей мере четыре сценария, к примеру, они могут взять новый долг, закрыть текущий, в результате — выиграть время и отложить погашение всего долга. «Весь долг, если память мне не изменяет, составляет около 736 млн, погашение нашего долга — к 2020 году», — сказал министр.

По другим данным, которые приводит hetq.am, в 2020 году государству придется изыскать 830 млн (или 401 млрд драмов по сегодняшнему курсу) на погашение основной части долга.

Дело в том, что в 2020 году истекает семилетний срок еврооблигаций, которые Армения обязана будет выкупить.

Кроме того, Армении придется направить около $191 млн на погашение основной суммы кредитов и еще $133 млн — на драмовые облигации. И в эту сумму еще не включены проценты по долгу. Если ситуация не изменится, то в следующий раз Армения столкнется с аналогичной проблемой в 2025 году, когда истечет срок выпущенных в 2015 еврооблигаций.

Что должно сделать правительство в 2020 году? По словам начальника управления по госдолгу минфина Аршалуйса Маркаряна, на сегодняшний день наиболее вероятен вариант выпуска в 2020 году новых государственных валютных облигаций.

Это напоминает ситуацию, когда гражданин берет в банке кредит, который не может погасить вовремя и вынужденно берет новый кредит для погашения старого. Тем самым всего лишь откладывается решение проблемы.

На сегодняшний день самым большим риском в вопросе обслуживания и управления внешним годолгом Армении является курс валюты.

Например, последствия колебания курса валют стала заключенная в 2013 году сделка по еврооблигациям. «Сегодня за выпущенные в 2013 году долларовые облигации мы платим не 6%, а 12%», — сообщил Маркарян.

По его словам, лучшим способом избежать колебаний курса валют является увеличение веса внутреннего долга, который выдается и погашается в драмах РА.

Наиболее принятым способом измерения госдолга является его сравнение с ВВП. В конце 2016 года показатель госдолг/ВВП составил 56,6%. Данные 2017 года пока не опубликованы, однако госбюджет 2018 года свидетельствует о том, что к концу декабря 2017 года госдолг должен был составить 60,7% от ВВП.

В последние годы параллельно росту долга ускоренными темпами рос и этот показатель, что было обусловлено тем, что на фоне небольшого экономического роста долг интенсивно увеличивался. Десять лет назад этот показатель составлял всего 16,4%.

Бюджетом 2018 года предусмотрено, что долг должен составить 59,2% ВВП. То есть ожидается, что в этом году ВВП по сравнению с долгом будет увеличиваться более высокими темпами, в результате чего показатель долг/ВВП снизится. Во всех случаях этот показатель не будет превышать предусмотренные законом Армении «О госдолге» 60%.

По данному закону, установлены критерии только для долга правительства. То есть эти критерии не распространяются на долг Центробанка. Во-первых, до 2016 года указанный закон устанавливал, что по положению на 31 декабря данного года госдолг не должен превышать 60% от прошлогоднего ВВП. В 2015 года с подачи правительства Национальное Собрание приняло решение о том, что этот порог должен распространяться не на общий долг, а только на долг правительства. Тем самым была создана возможность для увеличения долга без нарушения закона.

Еще одно изменение эта часть закона претерпела в декабре прошлого года. Было установлено, что размер долга следует сравнивать не с прошлогодним ВВП, а с ВВП текущего года. Это меняет картину. Так, если долг правительства по положению на конец 2017 года сравнить с ВВП прошлого года, то получается 58,8%, что очень близко к порогу 60%. А после изменения данный пункт закона по прогнозу минфина не достигнет 55%.