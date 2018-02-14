* ИГ — запрещённая в России организация

Эль-Кувейт, 14 февраля, 2018, 17:57 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о вкладе, который Киев вносил и продолжает вносить в дело борьбы с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 14 февраля пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.

UTR News Министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Об этом удивительном явлении глава внешнеполитического ведомтса Украины рассказал в Кувейте, на заседании по борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Климкин рассказал, что Украина является членом коалиции, возглавляемой США и полностью одобряет и приветствует её ценности, принципы и стратегические цели по борьбе с терроризмом.

Неоценимый вклад в дело борьбы с терроризмом и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Украина вносит путем своего участия в деятельности рабочей группы по противодействию терроризму, пояснил Павел Климкин.

При этом глава украинского МИД заранее подчеркнул, что «агрессивность России» мешает Киеву добиваться менее скромных достижений в деле борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Лечу в Кувейт на министерское заседание мировой коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Из-за российской агрессии наш вклад несколько скромнее, чем мог бы быть, но достойный», — написал предводитель украинской дипломатии в своем Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля в Кувейте открылся саммит по противодействию ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).