Пекин, 14 февраля, 2018, 16:48 — ИА Регнум. Власти Китайской Народной Республики разблокировали доступ к российской социальной сети «ВКонтакте», сообщает 14 февраля пресс-служба соцсети.

Цуканов М.В Социальная сеть «ВКонтакте» в Китае

Представители компании уточняют, что для жителей Китая с этого дня снова доступны все версии сайта, включая мобильную версию и приложения для смартфонов.

При этом представители соцсети подчеркнули, что «ВКонтакте» соблюдает законы государств, на территориях которых работает, и своевременно реагирует на замечания госрегуляторов.

«Если сообщества и пользователи распространяют материалы, противоречащие местному законодательству, такие страницы блокируются для жителей соответствующей страны», — указано в сообщении пресс-службы.

Напомним, доступ к социальной сети «ВКонтакте» власти Китайской Народной Республики заблокировали с января 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, китайские госструктуры полностью контролируют средства массовой информации, доступ к социальным сетям и интернет-сообществам. В частности, в КНР заблокированы Google, Twitter, Facebook и Youtube, а также сайты ряда американских и европейских СМИ.