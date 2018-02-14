Амстердам, 14 февраля, 2018, 16:39 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины, пока ещё лидер украинской партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили прибыл в Нидерланды. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает голландская телерадиовещательная корпорация RTL и местное агентство APN News.

Иван Шилов ИА REGNUM Саакашвили

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 февраля власти Украины выслали Саакашвилил в в Польшу. Стоит отметить, что именно из Польши Саакашвили незаконно проник на Украину осенью 2017 года, прорвав пограничные кордоны с помощь своих сторонников.

На Украине Саакашвили попытался организовать протест против действующий власти в лице президента Петра Порошенко. Он проводил малочисленные, но частые митинги и марши в центре Киева, требовал отставки Порошенко и принятия пакета законов о создании антикоррупционных судов.

Украинские правоохранительные органы несколько раз пытались задержать Саакашвили, отказывали ему в статусе беженца, а ещё раньше Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, которое сам же и дал ему в упрощенном порядке, когда делал губернатором Одесской области.

В итоге Саакашвили был наконец-то схвачен украинскими спецслужбами и выслан в Польшу. В Грузию украинские власти высылать его не стали, так как там Саакашвили грозит тюрьма.

Сам Саакашвили заявил, что сдаваться не намерен и обязательно вернётся на Украину, а в перспективе и в Грузию. Из Польши он уехал в Нидерланды, откуда родом его жена и где она проживает с детьми.

Кроме того, Саакашвили утверждает, что после Нидерландов «объедет всю Европу».

«У меня запланированы встречи в Брюсселе, в Германии, во Франции, затем снова в Польше. Это я на Украине был ограничен, а сейчас могу летать как свободная птица», — сказал он.