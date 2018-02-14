Москва, 14 февраля, 2018, 16:01 — ИА Регнум. Тот факт, что российские олигархи хотят вывести свой капитал из западных банков, ещё не означает, что они собираются вернуть его в Россию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, комментируя новость о растущем количестве банковских счетов, открываемых гражданами РФ за границей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жанры

«Если деньги российского правящего класса находятся под определенным давлением на Западе, то вполне возможно, что они будут перемещаться в Китай или в Сингапур, — пояснил он. — Чиновники и разного рода публицисты обещают нам золотой дождь, поток денег, возвращаемых в РФ, но совершенно непонятно, почему это должно произойти. Россия — это один из множества финансовых рынков, которые конкурируют со всеми остальными финансовыми рынками».

Кроме того, он предположил, что, если надежда на возврат всего украденного и вывезенного оправдается, может возникнуть кризис перенакопления, обусловленный резким наплывом избыточных денег.

«В реальности, возможно, какое-то количество денег вернётся, — допустил Кагарлицкий. — Кто-то построит ещё один дворец, закажет ещё одну яхту на военно-морских верфях и получит судно, очень похожее на подводную лодку».

Эксперт уточнил, что в любом случае обратно основную массу средств никто не повезёт, и если олигархи решат что-то вернуть, то сделают это через покупку государственных облигаций РФ.

«Это значит, что Россия будет брать взаймы украденные у неё же деньги, но теперь ещё и под проценты, — констатировал Кагарлицкий. — Вдобавок это создаст фундамент для следующего внутреннего долгового кризиса. Реально финансов вернётся не больше, чем нужно для создания в РФ небольших резервов на случай обострения кризиса и для операций с российскими ценными бумагами на местных рынках».

При этом эксперт критически отнёсся к гипотезе о том, что, угрожая счетам российских олигархов, Запад хочет сформировать в Россию некую антирежимную фронду.

«Российскому правящему классу посылают сигнал, что он слишком долго и слишком вяло решает проблему, которая у него есть, — заявил Кагарлицкий. — Проблемой является ссора с Западом. Ему дают понять, что западные партнёры устали ждать. При этом, что самое смешное, даже сами западные политики не знают, какие шаги должна предпринять Россия, чтобы помириться с ним. Из-за границы звучит такой сигнал: «Сделайте хоть что-нибудь, чтобы мы могли отчитаться о победе». Увы, что бы Россия ни сделала для умиротворения партнёров, это будет признано недостаточным».

По мнению Кагарлицкого, то, чего от РФ ждут на самом деле, не может быть открыто сформулировано на этом этапе игры. Речь идёт о передаче западным корпорациям контрольного пакета основных российских сырьевых компаний.

«Роснефть», «Газпром» и прочие должны достаться компаниям Shell, ExxonMobil или другим таким же, — заявил Кагарлицкий. — Кому на Западе в самом деле интересен Крым или Украина? Как только они приобретут контрольный пакет того же «Газпрома», проблема Крыма будет тут же решена, его признают исконно русской территорией, на которой будет хозяйничать какая-нибудь «Кока-кола».

Он также подчеркнул, что проблема, перед которой сейчас стоит российский правящий класс, по своей сути неразрешима, так как олигархи стараются удержать свою собственность и при этом одновременно капитулировать на почётных условиях.

«Если же воевать насмерть, им придется пожертвовать третью правящего класса, а коли так, то возникает вопрос, какой именно из третей жертвовать и из кого она будет состоять», — подытожил эксперт.

Напомним, что, как сообщило 14 февраля RT со ссылкой на данные ФНС, по состоянию на 31 декабря 2017 года у россиян было открыто более 116 тыс. банковских счетов за рубежом. Отмечается, что это на 18% больше, чем в 2016 году. Кроме того, налоговики подчеркивают, что, согласно представленным в 2017 году физическими лицами — резидентами уведомлениям об открытии счетов в банках за пределами территории России, всего было открыто около 27,2 тыс. счетов. Наибольшее количество счетов открыто в банках Швейцарии, Испании, Великобритании, Германии, США.