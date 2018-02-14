Москва, 14 февраля, 2018, 15:48 — ИА Регнум. Заработок или убыток, а также то, с какими настроениями выйдут участники торгов на внутреннем валютном рынке 15 февраля, во многом предопределит минэнерго США, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава аналитического департамента Dominion-World Станислав Вернер.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«14 февраля вечером выйдет еженедельный отчет по коммерческим запасам сырой нефти, который, вероятно, и станет руководством для дальнейших действий на рынке энергоносителей», — напомнил эксперт.

После этого станет ясно, произойдет ли отскок с текущих уровней или все коррекция продлится и вместе с ней российский рубль окажется под давлением.

«То, как рынок отреагировал на рост запасов по данным Американского института нефти, дает надежду, что в итоге будет реализован первый сценарий. Главное, чтобы не было неприятных сюрпризов в динамике нефтедобычи, которая неделей ранее подскочила сразу до 10,25 млн баррелей в сутки.

Тревогу навевает рост числа буровых, количество которых по данным от Baker Hughes достигло максимума с апреля 2015 года», — пояснил Вернер.

Помимо нефти на позиционирование рубля против ведущих валют повлияет и выходящая 14 февраля статистика. При подтверждении прогноза замедления базовой инфляции в США с 2,1% до 1,9% на рынок вернется пошатнувшаяся уверенность в том, что инфляционная картина остается под контролем у ФРС и что монетарные власти останутся в рамках сценария по постепенному повышению ключевой ставки.

«В этом случае доллар может продолжить волну ослабления против ведущих валют, что окажет поддержку и российской национальной валюте.

Доллар до конца недели имеет хорошие шансы «кольнуть» 57 рублей сверху-вниз и при благоприятном для рубля стечении обстоятельств дойти до 56,50 руб., которые будут использованы в качестве плацдарма для возврата к 58,70 руб. к концу февраля», — считает эксперт.

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