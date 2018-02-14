Бендеры, Приднестровье, 14 февраля, 2018, 15:52 — ИА Регнум. Житель города Бендеры Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) устроил стрельбу после совершённого ДТП, в результате применения оружия погиб человек. Об этом сообщает 13 февраля пресс-служба МВД Приднестровья.

(сс) George Hodan Арест

По данным милиционеров, 65-летний виновник аварии повздорил с прохожими, и выстрелил из помпового ружья в одного из оппонентов. Пострадавший впоследствии скончался в больнице. В дальнейшем стрелок оказал вооружённое сопротивление милиции.

«Пытаясь скрыться, подозреваемый начал прицельно стрелять в стражей порядка, после чего забаррикадировался в полуподвальном помещении жилого дома № 3. На ул. Бендерского Восстания были направлены милицейские экипажи и следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении пресс-службы.

Во избежание жертв прилегающая территория была оцеплена, движение транспорта остановлено. На уговоры прекратить противоправные действия и сдаться — мужчина не реагировал.

«К месту происшествия прибыли спецподразделение МВД и министр внутренних дел. Руслан Мова (глава МВД ПМР, прим. ИА REGNUM ) лично вёл переговоры со злоумышленником. Спустя два часа было принято решение приступить к захвату вооруженного преступника», — добавили в МВД.

Сообщается, что спецоперация прошла успешно, в ходе неё никто не пострадал.

Напомним, в ПМР проживают более 220 тыс. граждан России. Ранее представители посольства РФ в Молдавии заявляли, что количество желающих получить российское гражданство в республике снизилось.

Эти данные были опровергнуты очередями приднестровцев у здания посольства РФ в Кишиневе, куда жители ПМР до недавнего времени были вынуждены ездить для подачи документов на получение гражданства России.

Читайте также: ПМР не охладела к России: за год 9185 приднестровцев стали гражданами РФ

Вопрос частично был закрыт в 2012 году, когда в Тирасполе (ПМР) открылось предоставленное властями республики новое здание выездного пункта консульского обслуживания посольства РФ, в котором осуществляется прием документов на замену паспортов, а также получение гражданства детьми и выдачу биометрических паспортов.

Следует также отметить, что РФ уже длительное время безуспешно добивается от властей Молдавии «разрешения» на открытие консульства в Тирасполе.