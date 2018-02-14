«Укрспирт»: спиртовая отрасль на Украине не может нормально развиваться
Киев, 14 февраля, 2018, 15:48 — ИА Регнум. На Украине не может успешно развиваться спиртовая отрасль, поскольку нет соответствующей нормативной базы, заявил исполняющий обязанности директора госпредприятия «Укрспирт» Юрий Лучечко, сообщает 14 февраля УНИАН.
По его словам, главной причиной, из-за чего не развивается спиртовая отрасль на Украине — акцизный сбор. Лучечко отмечает, что налог нужно диверсифицировать, а акциз на спиртосодержащие вещества отменить. Также для развития отрасли нужно создавать соответствующую нормативную базу, считает директор «Укрспирта».
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Он также подчеркнул, что наиболее прогрессивным для Украины является использование биотоплива для производства биоэтанола.
«Это топливо, которое имеет 100% сгорания, выбросы от которого не являются вредными», — сказал Лучечко.
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Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2008—2010 году теневой рынок алкоголя составлял 36%. По мнению экспертов, в 2017 году теневой рынок значительно расширился и составляет уже не менее 60%.
В свою очередь, в 2017 году «Укрспирт» дважды повышал цены на спирт на 18,5% в сумме.