Среда, 3 Мая 2017 года
16:09:03 МСК

На Украине предлагают повысить минимальные цены на алкоголь

Экономика

Как считает министерство экономического развития, это поможет бороться с рынком нелегального алкоголя

Бутылка алкоголя
Pexels
Бутылка алкоголя

Киев, 3 мая 2017, 15:07 — REGNUM  Повысить минимальные цены на алкоголь предложило 28 апреля министерство экономического развития и торговли Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, просьбы о повышении минимальных цен на алкогольную продукцию поступили в министерство от участников алкогольного рынка, поскольку текущие цены «не покрывают их (участников рынка) операционные расходы». В связи с этим, отмечают ассоциации производителей алкоголя, растет теневой рынок алкоголя.

Читайте также: На Украине законодательно запретили употребление алкоголя в армии

В ответ на просьбу производителей алкогольной продукции министерство экономического развития обнародовало документ, в котором предлагается повысить минимальные цена на алкоголь «с целью защиты потребителей от контрафактной и суррогатной продукции и уменьшения доли теневой экономики».

Предлагается следующее повышение розничных цен: на водку и ликеро-водочные изделия — на 7,64 — 11,3%; на виски, джин, ром — на 3,5 — 4,6%; на коньяк (бренди) — на 3,4 — 6,1%; на игристое, вермуты и вина с добавлением спирта — на 1,7 — 1,8%.

Читайте также: С конца сентября на Украине от отравления алкоголем погибли 58 человек

Напомним, украинское госпредприятие спиртовой и ликероводочной промышленности «Укрспирт» уже повышало в 2017 году цены на спирт: в январе — более чем на 10,5%, в марте — еще на 8%.

Стоит отметить, что, по данным экспертов, доля нелегального алкоголя на рынке на Украине за последние 6−8 лет выросла почти в два раза и составляет не менее 60%.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт: Теневой рынок алкоголя на Украине составляет не менее 60%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социально-экономический кризис на Украине
Главное сегодня
NB!
03.05.17
Съезд народов Татарии просит Путина сохранить должность президента
КазаньРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
03.05.17
Плата за Brexit: аппетит ЕC растет
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Экономика
NB!
03.05.17
В Совфеде хотят наказывать безработных — заложников экономической ситуации
МоскваРоссия Проблемы самозанятых Экономика
NB!
03.05.17
Италия: «Между Путиным и Меркель — лёд»
РимИталия Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
03.05.17
Михаил АлександровВойна России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего IV
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
03.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 3 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.05.17
В столице угрожают распустить действующее правительство
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
03.05.17
«Министра поправим»: Путин пообещал разобраться с происходящим во Владимире
СуздальВладимирская областьРоссия Развитие музеев Культура
NB!
03.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMОкружение Саакашвили решит нам проблемы с углем! — обзор энергетики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
03.05.17
Венесуэла: оппозиция строит баррикады
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
03.05.17
Госдума откладывает обсуждение сноса пятиэтажек в Москве на начало июля
МоскваРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Общество
NB!
03.05.17
Аксенов отменил введенный им запрет на капитальное строительство в Крыму
СимферопольРоссия Строительство жилья Общество
NB!
03.05.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: Иран выступил за право народа
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
03.05.17
Парламент Петербурга вновь отказался обсуждать референдум по Исаакию
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
03.05.17
Станислав СтремидловскийНовая Турция: кто примет константинопольского патриарха?
СтамбулТурция Православие Политика
NB!
03.05.17
Губернатору Меркушкину посоветовали удовлетворить льготников
СамараРоссия Акции протеста льготников в Самарской области Политика
NB!
03.05.17
В Новосибирске строительство «рая» угрожает обрушением жилых домов
НовосибирскРоссия Строительство жилья Происшествия
NB!
03.05.17
Александр БеловThe Strategist: КНДР может «доставить» ядерное оружие в любой город
ВашингтонСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
03.05.17
Максим ИсаевNI: Частные компании помогают ВВС США подготовиться к войне с Россией
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Техника
NB!
03.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 3 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.05.17
Главком ОВС НАТО призвал нарастить количество танков против России
ВашингтонСША Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
03.05.17
Драка игроков «Локомотива» и «Урала» в финале Кубка России — видео
СочиКраснодарский крайРоссия Футбол Спорт
ещё главное