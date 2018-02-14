Москва, 14 февраля, 2018, 15:33 — ИА Регнум. Рынок нефти ушёл в «красное» после публикации явно «медвежьих» данных по запасам чёрного золота и нефтепродуктов, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

14 февраля баррель Brent стоит $62,52 и падает на 0,3%. За «бочку» WTI сейчас предлагают $58,83 (-0,6%).

Статистика API отразила, что запасы черного золота за неделю к 9 февраля выросли на 3,95 млн баррелей с одновременным повышением уровня запасов бензина и дистиллятов на 4,63 и 1,1 млн баррелей соответственно.

«Эти цифры оказались значительно выше ожиданий, что привело к снижению котировок черного золота», — отметила Бдорова.

По ее мнению, от вечерней статистики 14 февраля минэнерго США зависит, углубятся ли продажи.

«Среднее ожидание по запасам нефти, основанное на опросах Bloomberg, предполагает рост запаса нефти на 2,5−3 млн баррелей», — отметила эксперт.

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