Москва, 14 февраля, 2018, 15:26 — ИА Регнум. Российский рубль 14 февраля в первой половине дня торговался безынициативно в парах с иностранными валютами, но ближе к вечеру начал наступление, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Для рубля на сегодня, в общем-то, и нет веских поводов для резкого удорожания, поэтому его текущие колебания оцениваются как локальные», — отметила эксперт.

Нефть в минусе, внешний фон смотрится неоднородным, и в таких условиях рынок обычно не покупает и не продает — в основном, движется по течению.

«До сих пор американская валюта была стабильна в рамках коридора 57,50−58 руб., но его некоторое смещение ниже вполне допустимо», — полагает Бодрова.

Это далеко не самый продуктивный торговый диапазон, но пока и драйверов для направленного движения нет. Для активизации покупателей нужно, чтобы «американец» восстановился выше 58,25.

«Вероятный коридор колебаний пары доллар/рубль 14 февраля до конца торгового дня — 57,20−57,70. Евро/рубль останется в течение суток в диапазоне 70,60−71,45», — считает эксперт.

Добавим, 14 февраля доллар США к настоящему времени оценивается в 57,33 руб. (-0,5%). Евро стоит 70,77 руб. (-0,16%).

Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 15 февраля, составляют 57,58 руб. за американскую валюту (понижен на 19 копеек) и 71,23 руб. за евро (повышен на 7 копеек).

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