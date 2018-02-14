Санкт-Петербург, 14 февраля, 2018, 15:10 — ИА Регнум. В историческом центре Санкт-Петербурга, на Дегтярной улице, днем 14 февраля с крыши сорвался рабочий, убиравший снег и наледь. Мужчина погиб на месте.

Рабочие на крыше Петербурга

Как данным агентства «Оперативное прикрытие», трагедия произошла около 11:30 у дома 25 по Дегтярной улице. 28-летний рабочий упал с крыши пятиэтажного здания и скончался до приезда медиков.

«Указанным дом находится на территории, которую обслуживает Жилкомсервис №3 Центрального района. По факту случившегося СК проводит проверку», — добавляет источник.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Санкт-Петербурга дали указание районным структурам за три дня, 14−16 февраля, полностью очистить все городские крыши от снега, сосулек и наледи. При этом наиболее сложная ситуация сложилась с уборкой крыш как раз в Центральном районе города.

Сегодня на уборку кровель центра города от наледи и остатков снега было направлено более тысячи рабочих. Аппарат вице-губернатора Николая Бондаренко накануне сообщил, что в Центральном районе вице-губернатор остался недоволен уборкой крыш на более чем 80 адресах.

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Ранее, 10 февраля, был зафиксирован случай падения промышленного альпиниста при очистке крыши трехэтажного здания на Троицком проспекте. Мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Также напомним, что от падения наледи и сосулек в последние дни в Петербурге пострадало несколько человек, в том числе маленький ребенок, а пожилая женщина на Васильевском острове погибла от полученных травм.