Москва, 14 февраля, 2018, 14:51 — ИА Регнум. Законопроект, предлагающий установить в РФ минимальную почасовую оплату труда, большинство депутатов Госдумы отказалось принимать в первом чтении на пленарном заседании 14 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента депутатами фракции «Справедливая Россия» в Госдуме. В частности, они предлагали установить в РФ почасовой минимальный размер оплаты труда — 100 рублей в час. По расчетам авторов, МРОТ таким образом будет достигать в среднем 16,5 тыс. рублей. При этом применять такой почасовой МРОТ депутаты предлагали разрешить только для исчисления оплаты труда работников.

«Доля внутреннего валового продукта в РФ, приходящаяся на заработную плату, составляет 25%, тогда как в некоторых странах, например, во Франции, Швеции, Германии этот показатель достигает 35−55%. Данный фактор негативно влияет на экономическую активность населения и состояние экономики в целом, не позволяя поддерживать потребительский спрос на должном уровне», — отмечают авторы инициативы.

Кроме того, депутаты также предлагали сохранить существующий сегодня показатель МРОТ для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и для других целей обязательного социального страхования. Предполагалось, что уровень такого МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума в целом по стране, а не в регионе.

Оба этих показателях должны подлежать обязательной ежегодной индексации на уровень не ниже прогнозируемого уровня инфляции, отмечают авторы законопроекта.

Между тем, правительство выступило против принятия такого законопроекта. В частности, отмечают в правительстве, авторы документа не предоставили никаких статистических данных о получателях страхового обеспечения, а также не продемонстрировали расчеты экономических последствий указанных изменений. Поддержал правительство и профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

«Переход на установление минимальных стандартов оплаты труда в часовом выражении сам по себе вызывает множество вопросов и сомнений в его целесообразности», — отмечают члены профильного комитета в заключении.

Между тем, на рассмотрении Госдумы сегодня находится президентский законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума региона с 1 мая 2018 года. Депутаты планируют принять его во втором чтении на пленарном заседании 15 февраля, а уже 16 февраля окончательно принять закон.

Как ранее отмечали депутаты, благодаря такой инициативе, уровень МРОТ вырастет на 43%. В связи с этим первый зампредседателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев призвал своих коллег не поддерживать инициативу депутатов «Справедливой России», а сконцентрироваться на принятии президентского документа.