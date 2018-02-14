Москва, 14 февраля, 2018, 14:24 — ИА Регнум. У кандидата от парии КПРФ Павла Грудинина феноменально взлетела известность граждан РФ и достигла 70%. В начале января его знали всего 46% опрошенных. Об этом сегодня, 14 февраля, заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, представляя итоги предвыборного исследования, сообщает ТАСС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Тем не менее, на фоне такого быстрого роста известности рейтинг кандидата от КПРФ находится в состоянии стагнации», — отметил Федоров.

Так, по данным на 9−11 февраля 2018 года рейтинг Грудинина составляет 7,3%. В начале января рейтинг Грудинина пребывал на отметке 6,1%, в конце января — 7,2%. Примерно та же ситуация наблюдалась в начале февраля — 6,9%.

При этом следует отметить, что рейтинг самой КПРФ сейчас находится на уровне 9,6%. Таким образом, кандидат на пост президента Грудинин не дотягивает по популярности даже своей собственной партии.

Если взять эту группу, почти каждого десятого из российских избирателей, тех, кто намерены голосовать за коммунистов, в этой группе за Грудинина готовы голосовать меньше половины, только 47%, сказал Федоров.

«Получается, что Грудинин получил поддержку только половины сторонников той партии, которая его выдвинула, а оставшаяся часть электората, которая готова поддержать его, — это электорат некоммунистический», — отметил глава ВЦИОМ.

За Владимира Жириновского высказали готовность проголосовать 5,5% респондентов. У него рейтинг пока тоже меньше, чем рейтинг выдвинувшей его ЛДПР: у Жириновского 5,5%, у ЛДПР — 8,7%. Федоров, предположил, что это может быть резерв кандидата.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу ВЦИОМ, если бы выборы состоялись в ближайшие выходные, отдать свой голос за Владимира Путина на президентских выборах готовы 71,5% избирателей, за Павла Грудинина — 7,3%, за Владимира Жириновского — 5,5%.

За Ксению Собчак готовы проголосовать 1% респондентов, за Григория Явлинского — 0,8%, за Сергея Бабурина — 0,5%, за Бориса Титова — 0,2%, за Максима Сурайкина — 0,1%.

Опрос проведен 9−11 февраля 2018 года методом телефонного интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1000 респондентов каждый день. В опросе принимали участие граждане РФ в возрасте от 18 лет.

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