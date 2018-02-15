Токио, 16 февраля, 2018, 01:25 — ИА Регнум. Прошедший в 2018 году японский «день северных территорий» вызвал серьезную реакцию как со стороны России, так и со стороны тех, кому важно продолжить провоцировать Японию на обострение отношений с Москвой. О том, как это происходило, рассказывает доктор исторических наук, обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Удивительное единство левых и правых партий Японии на почве нездорового национализма особенно ярко проявляется 7 февраля, когда в день требования «возвращения северных территорий» устраиваются общественно-милитаристские шабаши. Мероприятия сопровождаются выступлениями перед российскими представительствами и военизированными выступлениями ярых местных общественников. В этом году министерство обороны России также пошло на символический жест, проведя одновременно с японским «днем северных территорий» широкомасштабные учения по отражению высадки на Курилы условного противника.

Завершились учения водружением огромного флага на ближайшем к японской территории острове Курильской гряды. Так что стоит согласиться с многими, кто оставил свои комментарии под этим сообщением о проведенных учениях: они склоняются к мнению, что японцы могут считать или требовать что угодно, но Курилы остаются российскими. Мало того, японская требовательность за всю историю курильского вопроса только доказывает, что уступать им нельзя ни на миллиметр: аппетит приходит во время еды.

А вот поддержали Японию «два равномасштабных союзника» — США и Украина. Причем в этот раз оба российских недруга пытались построить свою провокацию на привязке курильского вопроса к грядущим президентским выборам.

Каким образом украинские комментаторы выболтали «страшную японскую тайну», читайте в статье: Агрессия из Японии: «северные территории» — Сахалин со всеми Курилами

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