Москва, 14 февраля, 2018, 12:52 — ИА Регнум. Более трети жителей России (34%) считают, что выборы президента пройдут честно. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ИА REGNUM Выборы

46% опрошенных предполагают незначительные нарушения (которые не окажут влияния на общий итог выборов) и 17% думают, что результаты будут серьезно искажены.

Общественный запрос граждан РФ к кандидатам существует в первую очередь по решению проблем в сфере здравоохранения (30%), образования (23%), низкого уровня заработных плат, МРОТ, прожиточного минимума (20%) и низких пенсий (20%).

93% жителей России информированы о приближающихся выборах президента. На сегодняшний день планируют принять участие в выборах 80,4%.

Если бы выборы состоялись в ближайшие выходные, отдать свой голос за Владимира Путина на президентских выборах готовы 71,5% избирателей, за Павла Грудинина — 7,3%, за Владимира Жириновского — 5,5%.

За Ксению Собчак готовы проголосовать 1% респондентов, за Григория Явлинского — 0,8%, за Сергея Бабурина — 0,5%, за Бориса Титова — 0,2%, за Максима Сурайкина — 0,1%.

Опросы проведены в 2017—2018 гг. В опросах приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Объем выборки — по 600 респондентов каждый день в 2017 году и по 1000 человек каждый день в 2018 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, есть люди, которые по принципиальным соображениям отказываются от участия в голосовании, то есть бойкотируют выборы президента России 18 марта.

61% граждан заявили, что у них нет таких знакомых, или родственников, которые хотели бы бойкотировать выборы. Лишь 4% граждан лично намерены участвовать в бойкоте выборов-2018.

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