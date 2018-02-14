Москва, 14 февраля, 2018, 12:39 — ИА Регнум. В связи с агрессивным поведением США на рынке углеводородов, а также снижением импорта за счет собственной добычи, по цепочке передается опасение о новых проблемах у традиционных поставщиков нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Николай Ширяев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Образующийся излишек ранее всегда забирали США, Китай и ЕС имеют свои особенности спроса и инфраструктуры, а тут «неожиданно» выясняется, что постоянный импортер может занять нишу, которая кардинально изменит весь рынок. ОПЕК волнуется, что все его усилия будут нивелированы новым участником, который никогда по правилам не играл.

«Цель сделки об ограничении добычи нефти между странами ОПЕК и не-ОПЕК уже выполнена на две трети, и не исключено, что полностью ее достигнуть удастся гораздо раньше конца 2018 года.

Решение о запуске механизма плавного выхода из сделки будет приниматься сразу после того, как мировые запасы нефти закрепятся на средних пятилетних значениях. США имеют одну особенность — очень сильный пиар, за которым далеко не всегда скрывается реальный успех.

Поэтому пока основные поставщики ресурсов собирают информацию и готовятся к обоим вариантам развития событий — росту и падению цен на углеводороды», — пояснил Ширяев.

По его словам, подобный сценарий все участники поддерживают уже сейчас. Они обсуждали этот вопрос в Вене, где собрались министры 30 стран: 24 стран-участниц соглашения и шесть приглашенных, а также в Омане на министерской мониторинговой встрече, где участвовали министры девяти стран.

При этом, согласно январским прогнозам секретариата ОПЕК и технического комитета по мониторингу выполнения соглашения стран ОПЕК+ нефтяной рынок сбалансируется в III—IV квартале 2018 года, то есть катастрофического роста предложения там не ожидают.

«Однако в последнее время нефтедобыча в США достигла рекордных 10,2 млн баррелей в сутки, и ожидается её дальнейшее увеличение до 11 млн баррелей.

США уже фактически стали нефтедобывающей страной уровня Саудовской Аравии и России, и поэтому способны оказывать существенное влияние на баланс нефтяного рынка в текущем периоде», — полагает эксперт.

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