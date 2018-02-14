Москва, 14 февраля, 2018, 12:28 — ИА Регнум. Минфин России наращивает предложение облигаций федерального займа. 14 февраля на аукционе инвесторам будет предложено бумаг на общую сумму более 44 млрд рублей. Это максимальный показатель с начала 2018 года. Последние аукционы прошли довольно удачно. Именно это сейчас поддерживает курс рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента аналитики компании АНАЛИТИКА Онлайн Глеб Задоя.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

На этом фоне курс доллара на московской бирже держится на уровне 57 рублей 60 копеек, евро торгуется на уровне 71 рублей 20 копеек. Котировки нефти марки Brent упали ниже 63 долларов за баррель. Курс биткоина по данным портала CoinMarketCap держится в районе 8900 долларов.

«Российская банковская система все больше погружается в кризис. По данным института АКРА под категорию безнадежных за последние три года попали кредиты на сумму 2,2 трлн рублей. По сравнению с 2014 годом объем безнадежных долгов на банковских балансах вырос практически в 2,5 раза», — отметил эксперт.

Хочется отметить, что сейчас 2/3 банковской системы России находятся под контролем государства. Доля частных банков продолжает снижаться и в шкафу у национализированных банков находятся все новые скелеты.

«Сначала российский ЦБ сам создал условия для того, чтобы банки активно кредитовали население и компании. Следом были созданы условия для того, чтобы начинались выдавать ссуды собственным структурам, собственникам банков, выдавалось огромное количество безнадежных кредитов.

Деньги на депозиты принимались по завышенным ставкам. Интерес у банкиров был достаточно простой собрать как можно больше денег, раздать побольше безнадежных кредитов и потом сдать банк с огромной дырой в балансе», — пояснил Задоя.

Теперь Центробанку предстоит разбираться с такими банками и дырами в их балансах. Собственно, как мы и говорили в предыдущих обзорах, за что боролись, на то и напоролись.

«Что касается с российского рубля, то текущее укрепление «деревянного» можно объяснить высоким спросом инвесторов на российский госдолг. Однако аукционы 14 февраля пройдут, и после этого рубля вновь может попасть под некоторое давление.

В ближайшее время торговля в основной валютной паре на ММВБ сместиться в диапазон от 58 до 59 рублей», — считает эксперт.

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