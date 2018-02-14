Южно-Сахалинск, 14 февраля, 2018, 11:57 — ИА Регнум. Рыбаки-дальневосточники в очередной раз брошены в иностранном порту без средств к существованию. Шхуна Sea Line, флаг Того, стоит в китайском порту Шидао. Экипаж не видит зарплату с декабря 2017 года. Сахалинский представитель судовладельца на связь не выходит, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Брошенное судно

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В Дальневосточную организацию Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) обратился экипаж шхуны Sea Line с просьбой о помощи.

«Мы устраивались на работу через круинговое агенство (агенство по найму экипажей судов, прим. ИА REGNUM ) ЛТД Олд Солд во Владивостоке. В круинге нас заверили, что судно рабочее, стоит на линии Япония — Китай, в транспортном режиме. Когда мы прибыли в китайский порт Шидао, где стояло судно, выяснилось, что судно меняет флаг — то есть простаивает в ожидании оформления документов. Тут же нам озвучены совершенно другие оклады. Например, старшему механику в круинге озвучили зарплату в размере 2,5 тыс. долларов США, а в Китае, на судне сообщили, что зарплата будет 900 долларов. Представитель судовладельца Борисов Евгений Степанович находится на Сахалине, в Невельске. Он с нами на связь выходить перестал. Зарплата не выплачивается с декабря 2017 года. Никаких документов — контрактов, страховых свидетельств нам не выдают, хотя обещали выдать по приезду на судно. Просим вашего содействия в выплате нам заработной платы и репатриации на родину. Сроки выхода судна в море неизвестны, судовладелец вообще пропал», — написали моряки Sea Line в ДВРО РПСМ.

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«С этим судовладельцем, меняющим флаги, но находящемся на самом деле на Сахалине, мы уже сталкивались, а ИА REGNUM писало об экипаже другой шхуны — Nine Lucky — который тот же судовладелец бросил в октябре 2017 года в Китае. Тогда только после вмешательства профсоюза, прокуратуры, шума в СМИ моряки получили зарплату и были возвращены на родину. Могу с горечью констатировать, что безобразия во флотской отрасли Сахалина продолжаются и конца им не видно. Сейчас мы официально обратились в Дальневосточную транспортную прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации с очередным брошенным экипажем», — рассказал председатель ДВРО РПСМ Николай Суханов.

Примечательно, что и в случае со шхуной Nine Lucky брошенные моряки трудоустраивались через так называемый «круинг» ЛТД Олд Солд во Владивостоке. По данным ДВРО РПСМ, данное учреждение не имеет никакого права трудоустраивать моряков на суда под иностранными флагами, поскольку не имеет государственной лицензии, дающей право трудоустраивать российский граждан к иностранному работодателю.

Законопослушный, легальный круинг обеспечивает моряку полную информацию обо всех условиях труда, о конкретной политике работодателя, направляет моряков на работу только к таким судовладельцам, которые обеспечивают соблюдение всех прав моряков.

«Мы считаем, что в данном случае имеет место грубое нарушение прав моряков, виновные должны понести ответственность», — добавил Николай Суханов.

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По данным мониторинга РПСМ, Сахалинская область годами держит первенство по нарушению прав моряков торгового и промыслового флотов.

Самые страшные происшествия на море связаны с островным регионом. Нелепая и чудовищная смерть 69 рыбаков при крушении траулера «Дальний Восток» в апреле 2015 года. Гибель 20 молодых мужчин, чьих-то отцов, сыновей, мужей на краболовной шхуне «Восток» с 24 на 25 января 2018 года. Они до сих пор официально считаются пропавшими без вести. А их родные пишут письма главе государства:

«Помогите! Может быть, они живы?».

По данным ДВРО РПСМ, за последние 10 лет в дальневосточных морях погиб 181 рыбак и 81 моряк торгового флота — все в результате кораблекрушений.

Сегодня в промысловой отрасли Дальнего Востока большой шум: ведутся разговоры о перераспределении крабовых квот, много говорят о переменах в распределении квот и на другие виды морепродукции. Рыбопромышленники публикуют обращения в СМИ, прогнозируют ухудшение ситуации, безработицу среди рыбаков и чуть ли не апокалипсис.

А жители прибрежных регионов ДФО, комментируя эти публикации в социальных сетях, пишут:

«А нам-то что с того? Мы всё равно покупаем рыбу за бешеные деньги, а легально добытого краба в магазинах покупали в последний раз только в советские времена. Вы хотите поддержки народа? Так ведите себя как люди!».

Что рыбакам с угроз грядущей безработицы, если с момента распада СССР они находятся фактически в положении рабов — без прав, без гарантий. Если для семьи моряка или рыбака единственный способ получить приличные деньги за работу мужа, сына, брата в море — гибель моряка? Торговые и промысловые компании, соблюдающие все трудовые права моряков и рыбаков, такая редкость на Дальнем Востоке, что когда судно, на котором нет нарушений, встречается, в ДВРО РПСМ — настоящий праздник.

Когда государство наведёт порядок во флотской отрасли России? Не квоты перераспределит — от этого ничего не изменится, разве что какой-нибудь «рыбный» или «крабовый» воротила станет еще богаче — а подумает, наконец, о правах тружеников моря? Об аварийном флоте, который портовые власти в большинстве дальневосточных портов, без зазрения совести, выпускают в море? О «чёрных» круингах, отправляющих моряков и рыбаков фактически в рабство? Когда за брошенный на чужбине без денег, еды, воды и медицинской помощи экипаж судовладелец будет прямиком отправляться на нары?

Когда очередной экипаж оказывается брошенным в порту чужой страны, ответственные товарищи удивленно спрашивают:

«А зачем же вы пошли к такому судовладельцу?».

У моряков и рыбаков Дальнего Востока на этот вопрос есть свой ответ:

«А где взять других? Их, других, давно уже почти не осталось».

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года крупнейшие морские управляющие компании мира приняли решение не иметь никаких дел с судовладельцами, хоть раз бросавшими свои экипажи в чужой стране. Цивилизованный морской бизнес всего мира объявил войну таким судовладельцам. Но на Дальнем Востоке России это, судя по всему, никого не напугало. Непорядочные судовладельцы продолжают бросать в портах чужих стран суда с живыми людьми на борту, оставляя их без средств к существованию, моряков и рыбаков «кидают» с зарплатой, в море выходят суда, которым давно место на свалках.

В январе 2017 года президент России подписал важный международный документ — «Поправки к Сводной Конвенции о труде в морском судоходстве». Согласно поправкам, все экипажи, выходящие в море, должны быть застрахованы. Но на Дальнем Востоке России судовладельцы безбожно нарушают это правило.

«Мы уже неоднократно сталкивались со случаями, когда страховые документы моряков попросту подделывают. Боюсь, что, если государство не примет меры, нас в ближайшем будущем ждет масштабный рынок фальшивых страховых свидетельств, как это уже было на заре ОСАГО», — считает Николай Суханов.

ИА REGNUM неоднократно сообщало о брошенных российских экипажах. Дочь одного из брошенных в Намибии приморских моряков в отчаянии обратилась к главе государства Владимиру Путину — она боялась за жизнь отца.

На смену 2017 пришел 2018 год. Но ничего не изменилось — снова кораблекрушения и снова — брошенные экипажи.

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