Сахалинская краболовная шхуна Nine Lucky брошена в Китае с экипажем

Южно-Сахалинск, , 07:06 — REGNUM Экипаж сахалинской краболовной шхуны Nine Lucky, флаг Того, брошен судовладельцем в китайском порту Далянь. Моряки были трудоустроены через агентство во Владивостоке, не имеющее лицензии на осуществление найма экипажей на иностранные суда. Люди голодают и просят о помощи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Дальневосточном отделении Российского профсоюза моряков.

Читайте также: Война судовладельцам, бросающим моряков на чужбине, объявлена во всем мире

13 российских моряков устроились на краболовную шхуну, находившуюся на момент трудоустройства в китайском порту Далянь, через агентство Old Salt Ltd во Владивостоке. Моряки, подобно многим своим коллегам то ли по несчастью, вызванному тотальной безработицей в дальневосточной флотской отрасли, то ли необъяснимой беспечностью, не обратили внимания на вопиющие нарушения при трудоустройстве. В результате попали в такой переплет, что едва остались живы.

«Агент крюинга (агентства по найму экипажей) сказал нам, что выход в море через три дня, из порта Далянь. Прибыв в Далянь, мы полтора месяца простояли без выхода в море, без зарплаты. Выдали по 150 долларов. Многие из экипажа находятся на судне уже 5 месяцев и не получают зарплату. Наконец мы вышли в море. Попали в шторм, во время которого у шхуны заглох главный двигатель. Судно в штормовых условиях оказалось обездвиженным. Отремонтировать главный двигатель не представлялось возможным. Две недели мы штормовали, чудом спаслись. Вернувшись в порт Далянь 29 сентября 2017 года, мы оказались без денег и снабжения. Судно аварийное. Вернуться на родину мы не можем, зарплату судовладелец не платит», — написали моряки в своем обращении в Дальневосточную организацию РПСМ.

Председатель Дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов, вникнув в суть вопроса, немедленно направил обращение к транспортному прокурору Приморья.

«Первое, на что мы обратили внимание, — крюинговое агентство, через которое моряки трудоустроились на эту шхуну, не имеет лицензии. Директор этого крюинга не заключил с моряками никаких контрактов. При этом данная компания вообще не имеет никакой лицензии на право трудоустройства российский граждан к иностранным работодателям», — пояснил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Николай Суханов.

Человеку несведущему подобное может показаться невозможным. Однако круюинговых агентств, работающих без лицензий, в ДФО — пруд пруди.

Между тем данная деятельность регулируется «Положением о лицензировании деятельности, связанной с трудоустройством российских граждан за пределами Российской Федерации». Документ очень правильный. Он предусматривает: предоставление гражданину России до его отъезда за границу заверенной руководителем лицензиата информации об иностранном работодателе, либо судовладельце, в случае, если речь идет о моряке, о месте работы гражданина РФ за пределами родины, о порядке его встречи за границей, о месте его проживания, о дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ в стране пребывания. Это все — обязательно к исполнению, закреплено действующим российским законодательством, в случае, если гражданин РФ выезжает на работу за границу.

Как получается, что портовые власти, миграционная служба РФ в прямом смысле — партиями выпускают за границу российских моряков, не оформленных на работу у иностранного работодателя должным образом? Кто и когда в последний раз проверял деятельность многочисленных крюингов?

Ведь все же есть в российском законодательстве. Например, 10 июля 2001 года Россия ратифицировала Конвенцию №179 «О найме и трудоустройстве моряков». По этой Конвенции живет и трудится весь цивилизованный морской мир. Она, в частности, запрещает взимать плату за трудоустройство моряков. А такое в одном только Владивостоке — если не сплошь и рядом, то очень часто. На моряцких и рыбацких форумах одного только Приморья описывают 96 крюингов, работающих только во Владивостоке. Половина из них, по отзывам моряков и рыбаков, — работают «по-черному».

Читайте также: «Генерал Кривонос» брошен в китайском порту с экипажем на борту

Российская Федерация принятием соответствующих законов и положений, ратификацией международных конвенций гарантирует, что исполнительные органы государственной власти обязаны контролировать кадровые агентства и службы по найму моряков, выдаватьи и продлевать лицензии на осуществление подобной деятельности, следить, чтобы в подобных агентствах работал квалифицированный и подготовленный персонал, имеющий соответствующие знания в области морского транспорта, следить, чтобы морякам была обеспечена возможность вернуться на родину в случае возникновения форс-мажорных ситуаций, а также многое другое. Получается парадокс: и законы есть, и все в них правильно прописано. Но едва ли не каждую неделю ИА REGNUM публикует информацию о брошенных в иностранных портах российских моряках.

«Мы считаем, что в случае с трудоустройством российских моряков на сахалинскую краболовную шхуну Nine Lucky были грубо нарушены правила. Законом за это предусмотрена ответственность, к сожалению, лишь административная. Мы попросили транспортного прокурора Приморского края провести проверку законности деятельности крюингового агентства Old Salt Ltd, а руководителя привлечь к ответственности. Мы также попросили принять меры к выплате экипажу заработной платы и оказать содействие в репатриации моряков на родину», — добавил Николай Суханов.

По данным Дальневосточной региональной организации РПСМ, краболовная шхуна Nine Lucky, брошенная в китайском порту Далянь, имеет прямое отношение к сахалинской компании «Простор», квартирующей в свободном порту Корсаков. Но ни один из телефонов, указанных в официальных данных, в разгар рабочего дня не ответил.

Читайте также: Компания — банкрот из Приморья бросила российский экипаж в Персидском заливе

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшие морские управляющие компании мира заявили о том, что отныне не намерены иметь никаких дел с судовладельцами, бросающими своих моряков на чужбине, без средств к существованию и возможности вернуться на родину. По данным, прозвучавшим на Лондонской морской неделе судоходства, только с начала 2017 года брошенными в чужих краях остаются 400 моряков.

По данным Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков, среди субъектов ДФО первое место по нарушению прав моряков занимает Сахалинская область. С этим регионом связаны все самые громкие морские скандалы последних лет, включая крушение траулера «Дальний Восток», в котором погибли 69 моряков.