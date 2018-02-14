Москва, 14 февраля, 2018, 11:34 — ИА Регнум. После того, как советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер посетил с визитом Турцию, многие турецкие эксперты чуть ли не хором стали заявлять, что «Турция и США помирились». В конкретном случае «мир» для Турции означал получение поддержки со стороны США в военной операции «Оливковая ветвь» в Африне, их отказ от военно-технического и политического сотрудничества с сирийскими курдами вообще, и в Манбидже — в частности. На первых порах Анкару даже не смущало то, что накануне американское издание The National сообщало, что перед Макмастером была поставлена задача «разъяснить пределы терпения США и НАТО в отношении авантюр Реджепа Тайипа Эрдогана в Сирии и его партнёрства с Россией и Ираном в духе нового стратегического видения США ситуации на Ближнем Востоке».

Сирия

Переговоры Макмастера проходили в Стамбуле с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном. После того, когда в канцелярия турецкого президента распространила заявление, в котором была обозначена «значимость продолжения долгосрочного стратегического партнерства между Турцией и США», можно было делать вывод, что во время официального визита в Турцию госсекретаря США Рекса Тиллерсона могут быть достигнуты какие-то детальные договоренности, генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с приветствием американо-турецкого диалога по ситуации в Сирии и призвал Анкару боле подробно информировать Брюссель о ходе операции «Оливковая ветвь». Однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу быстро остудил вспыхнувший оптимизм. Он назвал три условия нормализации отношений Анкары с Вашингтоном:

1.США должны приостановить вооружение сирийских курдов;

2. США должны гарантировать, что военные подразделения сирийских курдов покинут сирийский город Манбидж;

3.Проповедник Фетхуллах Гюлен должен быть экстрадирован из США в Турцию.

Американцы быстро ответили. Накануне встречи Брюсселе со своим турецким коллегой Нуреттином Джаникли министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что «Турции следует сосредоточиться на борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», признал факт, что «курды… видят, что их соратники в Африне подверглись нападению и поэтому они перебрасывают туда свои силы, вынуждены отвлечься от борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Плюс к этому и то, что в район Африна перебрасываются добровольцы из Кобани, Эль-Джезиры из района Шейх-Максуд на севере Алеппо. Поставка продовольствия, мазута и товаров первой необходимости жителям Африна (1,5 млн человек) осуществляются через районы, которые находятся под контролем правительственных войск на севере Сирии. Напомним, что ранее администрация региона Африн призвала сирийское государство «выполнить свой долг и обеспечить защиту границы с Турцией». Все смешалось. Что же касается США, то они, по Мэттису, в настоящее время «пытаются сосредоточиться на ожесточённых боях в долине реки Евфрат».

Но главное, на наш взгляд, даже не в этом. Мэттис сделал сенсационное заявление, говоря о том, что «Турция является единственным союзником НАТО с активным повстанческим движением на своей территории». Как известно, на территории Турции, в ее юго-восточных вилайетах, борьбу ведет объявленная Анкарой террористической Рабочая партия Курдистана (РПК). Но для США это такие же «повстанцы», как в Сирии. Более того, по данным турецкой газеты Hurriyet, Пентагон запросил дополнительные 300 миллионов долларов для обучения и тренировки формирований «Сил демократической Сирии» (СДС) «для защиты границы Сирии и Турции»

Понятно, что такое решение Вашингтона вызвало резкое раздражение в Анкаре. В этой связи президент Турции Эрдоган риторически призвал США «закончить театр с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), снять маски», пригрозил им даже «османским кулаком». Но маски давно сняты, а османского кулака никто не опасается. Просто налицо новый разворот событий. Глава российского МИД Сергей Лавров сказал буквально следующее: «У Москвы возникли подозрения, что США хотят остаться в Сирии надолго, если не навсегда», а действия Соединенных Штатов в Сирии все больше напоминают «часть линии на создание некого квазигосударства на крупной части сирийской территории, на восточном берегу Евфрата и вплоть до иракской границы».

Смоленская площадь что-то поздновато созрела для своих подозрений, — об этом уже давно трубили и трубят многие российские эксперты. Заметим, что речь идет о возможном появлении, скорее всего, курдского государства в Сирии, но не там, где изначально предполагали и не только в Турции.

«Теперь уже ясно, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как проект халифата не состоялся, прежде всего, благодаря действиям сирийской армии при поддержке ВКС России, — говорит Лавров. — Но мы не отрицаем и определенный вклад американской коалиции в это достижение. Тем не менее, разгромив концепцию халифата и его зачатки, которые были созданы на сирийской земле, мы, конечно, пока не справились до конца и не уничтожили разрозненные отряды, которые растеклись по Сирии и пытаются «переползти» в соседние страны. Это важная часть работы».

Таким образом, вырисовывается следующая сирийская диспозиция, которая по всем признакам будет приобретать устойчивый характер. Обозначим ее некоторые параметры:

1. США намерены реанимировать в Сирии ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), используя ее как предлог для своего военного присутствия в этой стране;

2. США не отказываются от проекта создания в Сирии курдского государства с выходом на границу с Ираком, а точнее с Иракским Курдистаном. Не исключено, что США будут создать так называемый «курдский мост» между Ираком, Сирией, Турцией и Ираном;

3. В перспективе не исключается фрагментация Турции, где боевики РПК объявлены «повстанцами», а не террористами; но такая акция будет откладываться для того, чтобы пока «не терять» Турцию;

4. США в Сирии будут создавать условия и ситуацию, при которой военное присутствие в этой стране Ирана, России и Турции будет рассматриваться как единственный вариант возможных контрдействий. Уход из этой страны любого из названного государств будет рассматриваться как поражение;

5. Будут формироваться две оси: США, Израиль и Саудовская Аравия и Россия, Турция и Иран. При этом под предлогом сохранения территориальной целостности Турции через снятие остроты курдского вопроса в этой стране, Турцию будут выводить из этого альянса и стимулировать ее на борьбу с шиитским Ираном, что будет поддержано Израилем;

6. По мере развития событий США с подключением своих европейских союзников, и частности Франции, будут вводить в переговорную повестку по урегулированию ситуации в самой широкой географии и проблему христиан на Востоке;

7. Процесс формирования будущего сирийского государства будет всячески срываться через ввода «игру» арабского фактора.

России нужно быть готовой к тому, что через какое-то время могут появиться серьезные расхождений во взглядах на ситуацию в Сирии по линии Москва — Анкара — Тегеран, что затормозит достижение справедливого и прочного мира уже не только в Сирии, но во всем регионе. Но прежде всего — ей необходимо укреплять позиции в приграничном Закавказье, где еще немало «слабых мест», чтобы упредить и избежать любых неожиданных событий. Одним словом, России нужно «большая перестройка «во внешней политике в целом, на Ближнем Востоке и в Закавказье — в частности. Что же касается Турции, то, с одной стороны, она, являясь членом НАТО, укрепилась в западной коалиционной системе, с другой — в ЕС и США царит сильное недоверие к президенту Турции Эрдогану. Выходя с курдами на новую военную линию конфликта на севере Сирии, он поставили на карту свое политическое будущее. Если под Африном произойдет долговременная задержка и последуют множественные человеческие потери, недовольство турок может снести самого Эрдогана.