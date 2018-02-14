Вашингтон, 14 февраля, 2018, 10:57 — ИА Регнум. Если нужно узнать, сможет ли Демократическая партия США вернуть под свой контроль палату представителей или сенат в ноябре 2018 года, можно просто спросить Россию или ее «троллей», которые успешно посеяли дезинформацию и оказали влияние на выборы президента в 2016 году, пишет Кэтлин Паркер в статье для американского издания The Washington Post.

Todayifoundout.com Республиканская и Демократическая партии США

Паркер уверена, что российские «тролли» вернутся и продолжат создавать проблемы для США во время следующих выборов — на этот раз в законодательный орган. Пока же российские «боты» — приложения, позволяющие автоматизировать то или иное действие, — помогают президенту США Дональду Трампу в очередной раз создать информационную поддержку для досье члена палаты представителей Девина Нунеса, появившегося 2 февраля. В этом четырехстраничном документе председателя комитета по разведке палаты представителей указывалось на нарушения ФБР правил ведения наблюдения.

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Для этого, убеждена американская ведущая, российские спецслужбы разработали специальную метку #ReleaseTheMemo — опубликуйте досье — и начали кампанию по ее распространению в Twitter и на других платформах. Благодаря этому создалось впечатление срочности и важности данных комитета — по меньшей мере, среди членов Республиканской партии. Трамп же, будучи последней инстанцией в таких вопросах, отказался раскрывать опровержение Демократической партии. По всей видимости, оно было более детальным, нежели версия Республиканской партии.

Возможно также, что Трамп опубликовал досье Нунеса с тем, чтобы бросить тень сомнения на расследование ФБР предполагаемого сговора его предвыборного штаба с Кремлем. Тем не менее нет никаких сомнений в том, что и Трамп, и его сторонники из Республиканской партии хотят как можно скорее поставить крест на расследовании, попутно дискредитировав это ведомство. Как будто ему в этом нужна помощь: когда два сотрудника обмениваются романтическими сообщениями, которые также содержат выражения презрения к Трампу, вполне просто для любого, когда уже заранее был убежден в порочности расследования, в еще большей степени укрепиться в своём мнении о предвзятости расследования.

На данный момент благодаря досье Нунеса удалось нанести удар по доверию, сложившему между ФБР и Конгрессом, что впоследствии может навредить процессу обмена секретной информацией. Так, по словам сенатора Ангуса Кинга, «комиссии сената и палаты представителей являются единственными надзорными органами за спецслужбами США», а если ФБР и ЦРУ отказываются от обмена данными, за ними «не наблюдает никто».

То, как успешно Россия смогла манипулировать мышлением граждан США, нельзя игнорировать. Более того, когда почти две трети взрослых жителей США получают информацию — по меньшей мере частично — из социальных сетей, потенциал воздействия со стороны вредоносных игроков невообразим. И список здесь возглавляют Facebook и YouTube. Twitter же, несмотря на то что его пользовательская база много меньше, чем у творения Марка Цукерберга, обладает гораздо большим потенциалом распространения информации.

Никто лучше Трампа не понял открывающихся перед ним возможностей: ему известно, что он может вкладывать в умы своих сторонников нужные идеи гораздо быстрее, чем этого можно было добиться с помощью традиционных методов. И ответственность за это не нужно нести. Так, он использовал свою страницу в Twitter не только для сбора средств и распространения информации о предвыборной кампании, но и для продвижения собственного мнения, травли своих соперников, мести им и для стратегической дезинформации. Почти так же, как это делает Россия.

Неудивительно, подчеркивает Паркер, что Трамп восхищается президентом России Владимиром Путиным, с которым он провел телефонные переговоры 12 февраля. Интересно, указывает автор, о чем они говорили: не о российском ли расследовании, будущих информационных кампаниях в Twitter и промежуточных выборах?

И они уже на носу. Директор Национальной разведки Дэниэл Коутс, выступая перед сенатской комиссией по разведке 13 февраля, указал на то, что Россия считает свое вмешательство в выборы 2016 года, а также, скорее всего, рассматривает 2018 год как очередную возможность. Хотя конгрессмены и надеются, что смогут заставить социальные сети быть более ответственными, ноша сохранения демократичности выборов в США ложится на плечи простых граждан США, которые должны стать более разборчивыми потребителями новостей.

К сожалению, мышление пользователей социальных сетей все больше подвержено воздействию. По данным исследовательского центра Pew, с демографической точки зрения самый значительный рост новых потребителей в социальных сетях был среди людей «небелой расы», старшего поколения и обладающих меньшим образованием. За исключением представителей «небелой расы», такая ситуация является подарком для Республиканской партии, чьи последователи, несмотря на больший среди них процент белого населения, чаще старше и слегка менее образованы, чем демократы. Как-то Трамп заявил, что он «обожает плохо образованных», Россия, и в том нет никаких сомнений, их тоже любит.