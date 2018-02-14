Москва, 14 февраля, 2018, 10:32 — ИА Регнум. Котировки Brent 13 февраля отметили пятый подряд день снижения, снова коснувшись двухмесячных минимумов под отметкой $62. В Азии актив пытается отыграть падение и вернуться за пределы уровня $63, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Добыча сланцевой нефти

«Однако видимых предпосылок для реализации локального бычьего сценария не наблюдается — разве что желание части игроков купить актив на более низких уровнях», — отметил эксперт.

Отчет МЭА 13 февраля, как и доклад ОПЕК12 февраля, не порадовал быков по нефти. Агентство тоже признало угрозу со стороны американских сланцевых компаний, усилив страхи рынка по поводу замедления или и вовсе остановки процесса восстановления баланса спроса и предложения на мировом рынке.

«Цены уже прилично сползли с трехлетних максимумов над уровнем $70, но не спешат восстанавливаться, погрузившись в мрачные раздумья о будущем сырьевого сегмента с оглядкой на американских производителей.

После недавнего ралли влияние этого фактора вновь доминирует на рынке, не позволяя котировкам вернуться к росту», — полагает Мащенко.

Американский институт нефти накануне рапортовал о росте запасов энергоносителей почти на 4 млн баррелей, а запасы бензина подскочили на 4,6 млн баррелей.

«В преддверии официального отчета 14 февраля складывается не самая благоприятная для цен картина по Штатам. Если официальные цифры подтвердят тренд на увеличение запасов и добычи на прошлой неделе, Brent рискует не только вернуться под отметку $62, но и обновить минимум, отмеченный 9 февраля на отметке $61,75», — считает эксперт.

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