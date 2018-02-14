Великий Новгород, 14 февраля, 2018, 10:16 — ИА Регнум. В случае разлива рек в период весеннего паводка подтопление угрожает 12 населённым пунктам в шести районах области — Новгородском, Крестецком, Старорусском, Парфинском, Чудовском и Солецком. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, об этом было заявлено на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Николай Богданов-Бельский. Весенний паводок

Кроме того, учитывая ситуацию с разливом рек в Хвойнинском и Любытинском районах летом 2017 года, МЧС обратит внимание и на населённые пункты в этих районах.

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Сейчас гидрологическая обстановка в регионе находится в норме.

«При осложнении ситуации могут быть задействованы более 3 тысяч человек, 956 единиц техники, вертолет Ка-32, 98 плавсредств, из них 8 катеров на воздушной подушке», — сообщил заместитель начальника регионального управления МЧС Андрей Колупаев.

Для мониторинга и прогнозирования паводковой обстановки в регионе созданы 33 гидрологических поста. С началом половодья планируется открыть ещё два временных поста — на реке Холова в посёлке Крестцы и на реке Ловать в посёлке Парфино. ГУ МЧС России по Новгородской области также будет регулярно проводить авиационную разведку ледовой и паводковой обстановки.

Отметим, что для избежания подтопления населённых пунктов у реки Полометь в Валдайском районе и реки Холова в Крестецком районе планируется провести работы по расчистке русел рек.

По итогам встречи с заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ Сергеем Ястребовым губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил, что в бюджете запланированы деньги на проектирование работ. Глава региона также отметил, что эта работа не на один сезон, а на пять-шесть лет вперёд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году самые серьёзные подтопления в период весеннего паводка наблюдались в посёлке Крестцы. Кроме того, летом после затяжных ливневых дождей были подтоплены дома и размыты дороги в Любытинском, Крестецком, Окуловском, Хвойнинском и Боровичском районах. Для ликвидаций последствий разрушений в регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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