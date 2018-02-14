Москва, 14 февраля, 2018, 08:35 — ИА Регнум. В День святого Валентина жители России чаще всего получают в подарок подарочные наборы, сертификаты, кружки, ручки, косметику, шоколадки, футболки, чай, наборы для пикника и мобильные телефоны. Об этом сообщают результаты совместного исследования «Яндекс.Маркета» и «Яндекс.Денег».

День влюбленных

Сервис «Яндекс.Маркет» отмечает значительный рост спроса на подарочную продукцию с 1 до 14 февраля.

«Заметный рост спроса на подарки наблюдается с начала февраля. Активнее всего люди заказывают своим вторым половинам подарочные наборы, сертификаты, кружки, ручки, косметику, шоколад, футболки, чай, наборы для пикника, мобильные телефоны», — сообщает пресс-служба сервиса.

Также отмечается, что наибольший интерес покупатели проявили к подаркам 6 и 8 февраля.

«В эти дни их искали в 1,7 раза чаще, чем в начале месяца. Перед Днем святого Валентина женщины ищут подарки гораздо активнее мужчин: среди всех пользователей, которые интересовались такими товарами, женщин было 75%», — добавили эксперты сервиса.

Также аналитики подчеркнули, что в среднем мужчины тратят в эти дни на подарки больше денег, чем женщины: 3400 против 2100 руб.

«Больше всего мужчины расходуют на мобильные телефоны (средний чек — 21 700 руб.) и ручки (9700 руб.), а женщины — на наборы для пикника (5500 руб.)», — сообщается в исследовании.

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Напомним, 14 февраля в центре Москвы зажжется символ праздника — огромное сердце, сообщается на портале мэрии столицы. Праздничная подсветка в День всех влюбленных загорится на фасадах домов на Новом Арбате.

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Также отметим, День святого Валентина — изначально католический праздник, отмечаемый 14 февраля. В настоящее время 14 февраля отмечается романтически настроенными гражданами всего мира вне конфессиональной принадлежности.

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