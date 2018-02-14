Вашингтон, 14 февраля, 2018, 07:59 — ИА Регнум. Выборы в Конгресс США в 2018 году являются потенциальной целью для вмешательства России. В ход пойдут инструменты пропаганды и сетевые ресурсы, заявил на слушаниях в спецкомитете Сената Конгресса по разведке директор национальной разведки США Дэниел Коутс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Американские спецслужбы ожидают, по меньшей мере, что Россия попытается обострить социальные и политические разногласия в США, пояснил он. Для этого Москва задействует пропаганду, соцсети, провокаторов, людей, вызывающих сочувствие и другие рычаги влияния.

«Промежуточные выборы в США в 2018 году — потенциальная цель для операций России по оказанию влияния», — уверен Коутс.

Как сообщало ИА REGNUM, американские власти продолжают расследовать приписываемое России вмешательство в выборы президента США в 2016 году. Этим вопросом занимаются ФБР и спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса.

Отдельным независимым разбирательством руководит назначенный в мае 2017 года спецпрокурор Роберт Мюллер, ранее руководивший ФБР. Президент Дональд Трамп и его команда не раз отвергали обвинения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в ходе предвыборной кампании.

Официальная Москва также неоднократно заявляла об отсутствии попыток влиять на политические процессы в других странах, включая США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 февраля бывший президент США Джордж Буш-младший заявил о существовании «довольно очевидных» свидетельств вмешательства России в американские выборы. В конце января о якобы продолжающихся попытках российских спецслужб вести «подрывную деятельность в Европе и США» сообщил директор ЦРУ Майкл Помпео.

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