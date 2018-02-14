Киев, 14 февраля, 2018, 07:56 — ИА Регнум. Принятый на Украине закон о «реинтеграции» Донбасса не исключает возможности вооруженного «освобождения» территорий Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), об этом в эфире телеканала Hromadske заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

По его словам, закон дает возможность использовать весь потенциал вооруженных сил и других силовых институтов, в том числе для «восстановления суверенитета на оккупированной территории».

«Мы не говорим, что сегодня можем освободить оккупированную территорию исключительно силовым путем. Но этот закон не исключает такого пути и создает для этого предпосылки», — заявил Турчинов.

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Напомним, 18 января на Украине был принят закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».

Документ определяет «временно оккупированными» территории ДНР и ЛНР, а также дает президенту Украины Петру Порошенко полномочия объявлять в стране военное положение, тем самым позволяя вводить войска в регионы и использовать вооруженные формирования в любой момент и на любой срок.

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Как сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Донбассе началась в 2014 году после того, как к власти на Украине пришли националисты. Новые киевские политики направили армию и националистические батальоны против мирных жителей Донбасса.

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