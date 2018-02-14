Москва, 14 февраля, 2018, 04:49 — ИА Регнум. Расхождение показаний скорости, предположительно ставшее причиной крушения пассажирского самолёта Ан-148 «Саратовских авиалиний», оказалось распространённой проблемой, которая наблюдается и у флагмана российского авиапрома Sukhoi Superjet 100. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Росавиацию.

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По информации издания, федеральное агентство 12 февраля разослало телеграмму руководителям авиакомпаний, операторам аэродромов и территориальным органам с рекомендацией обратить внимание на недостатки аэродромного обеспечения полётов.

Из телеграммы следует, что похожие проблемы были выявлены у самолётов SSJ 100 авиакомпании «Аэрофлот». Так, сообщается, что 4−5 февраля, когда авиасообщение было затруднено из обильного снегопада в Московском регионе, в аэропорту «Шереметьево» произошло семь инцидентов с самолётами данного типа, связанных с тем, что на борту фиксировалось расхождение показаний скорости у командира судна и второго пилота.

Отмечается, что все инциденты происходили в момент разбега для взлета или на начальном этапе набора высоты, и во всех случаях экипажами принималось решение о прекращении взлёта или возвращении на аэродром вылета.

Как передавало ИА REGNUM, Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал первые результаты анализа данных бортовых самописцев разбившегося Ан-148. Одной из возможных причин катастрофы было названо обледенение датчиков, повлёкшее неверные показания скорости самолёта.

Напомним, 11 февраля пассажирский самолёт Ан-148, выполнявший рейс Москва — Орск, разбился в Раменском районе Московской области спустя несколько минут после взлёта. На борту воздушного судна находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате катастрофы никто из них не выжил.

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