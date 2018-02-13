Рим, 14 февраля, 2018, 00:37 — ИА Регнум. 13 февраля на стадионе «Ювентус Стэдиум» был разыгран первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Ювентус» и «Тоттенхэм». Матч завершился со счетом 2:2.

Болельщики FC Juventus

В дебюте матча форвард сборной Аргентины Гонсало Игуаин открыл счет, замкнув навес Миралема Пьянича со штрафного — 1:0. Через 7 минут Игуаин оформил дубль, реализовав пенальти — 2:0. На 35-й минуте таранный форвард Харри Кейн сократил отставание в счете — 2:1. Ассист на свой счет записал Деле Алли. На экваторе второго тайма датский атакующий полузащитник Кристиан Эриксен сравнял счет великолепным ударом со штрафного — 2:2.

Статистика матча («Ювентус» / «Тоттенхэм»)

Удары 8/9

Удары в створ 5/6

Владение 38%/62%

Фолы 16/13

Для продолжения борьбы за победу в турнире «шпорам» необходимо либо выиграть, либо сыграть в более выгодную для себя ничью, пропустив меньше двух мячей.

Составы на матч:

«Ювентус»: Буффон, Де Шильо, Кьеллини, Бенатиа, Сандро, Пьянич, Хедира, Игуаин, Бернандески, Коста, Манджукич.

«Тоттенхэм»: Льорис, Вертонген, Санчес, Орье, Дэвис, Ламела, Дайер, Дембеле, Алли, Эриксен, Кейн.

Главный арбитр матча: Феликс Брих.

Предупреждения: Дэвис — 8, Бенатиа — 45, Орье — 47, Игуаин — 60, Бентакур — 80.

Незабитые пенальти: Игуаин — 45.

Голы: Игуаин 2 — 1:0, Игуаин (пен) 9 — 2:0, Кейн 35 — 2:1, Эриксен 72 — 2:2.