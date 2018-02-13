Баку, 14 февраля, 2018, 00:10 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства Азербайджанa запретило ввоз в страну живых кур и куриной продукции из ряда стран в связи с распространением в этих странах «птичьего гриппа», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве.

Torange.biz Домашняя птица

«По данным Всемирной организации здоровья животных в ряде стран: Италия, Корея, Конго, Иран, Ирак, Россия, Великобритания, Афганистан, Китай зафиксированы случаи заболевания кур «птичьим гриппом», — отметили в минсельхозе.

В соседнем Иране заболевание птиц приняло массовый характер, в связи с чем уничтожено 25 млн птиц. Кроме того, информация о новых случаях заболевания из Ирана поступают ежедневно.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, принято решение о запрете импорта живых кур и куриной продукции из Ирана и других стран, где зафиксированы случаи заболевания «птичьим гриппом», — подчеркнули в ведомстве.