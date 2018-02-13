Ереван, 13 февраля, 2018, 22:11 — ИА Регнум. Строительство третьей высоковольтной линии электропередачи Иран — Армения (напряжением 400 кВ) будет завершено в 2019 году. Об этом 13 февраля на встрече с журналистами заявил заместитель министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Айк Арутюнян.

azatutyun.am ЛЭП Иран Армения

По его словам, строительные работы на данном объекте ведутся активными темпами — прорыты 166 оснований для установки столбов, из которых 140 уже забетонированы, а 80 смонтированы. Параллельно ведется работа по строительству электрической подстанции «Нораван» в 400 кВ. В текущем году, продолжил замминистра, основной объем будет завершен, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2019 год, сообщает АрмИнфо.

Ранее сообщалось, что строительство будет завершено в августе — сентябре 2017 года.

Читайте также: Визит премьера Армении в Иран напомнил о наболевшем

Что касается четвертой ЛЭП Армения — Грузия, то, как заметил заместитель министра, в настоящее время ведутся переговоры с партнерами по изменению структуры и схемы финансирования проекта. Это необходимо для повышения эффективности программы и снижения бремени внешнего долга. Как сообщалось ранее, консультант проекта строительства ЛЭП Армения — Грузия — компания Fichtner GmbH & Co. KG — подготовил тендерный пакет по выбору генерального подрядчика. Сам проект планируется осуществить в три этапа. Источники финансирования первых двух этапов уже известны. В рамках первых двух этапов планируется построить и саму ЛЭП напряжением в 400 киловольт, и две подстанции постоянного тока в Ддмашене и Айруме, что позволит начать работу с электроэнергетической системой Грузии в асинхронном режиме. До этого была проведена оценка влияния проекта на окружающую среду и социального воздействия. Эту работу предусмотрено завершить до конца текущего года, после чего начнутся строительные работы.

В рамках проекта планируется объединение электроэнергетических систем Армении и Грузии, что будет способствовать развитию взаимовыгодного регионального сотрудничества в рамках создаваемого энергетического коридора Иран — Армения — Грузия — Россия. Предварительная стоимость программы, согласно данным компании FICHTNER составит 326, 9 млн евро, 10% из которой должны частью вклада Грузии.

Проект планируется осуществить в несколько этапов. На первом этапе предусмотрено построить в Айруме преобразовательную подстанцию и 500 киловольтную воздушную линию протяженностью в 8 км в сторону Грузии. Второй этап включает в себя строительство у населенного пункта Ддмашен электрической подстанции в 400 киловольт с одним трансформатором, а также проложить воздушную линию напряжением в 400 киловольт, что даст возможность обмена электроэнергии в объеме 350 мегаватт. Затем в Айруме будет установлен модуль, а в Ддмашене будет установлен второй трансформатор для поддержки мощности в 700 мегаватт. Исходя из требований рыночного и регионального сотрудничества, на завершающем, третьем этапе будет установлен второй модуль постоянного тока, что даст возможность довести объемы мощности до 1050 мегаватт. Первые два этапа программы оцениваются в 188,2 млн евро. Источники необходимых средств для их финансирования уже определены. В этих целях в 2014—2015 годах были подписаны три кредитных соглашения. В частности, 168 млн евро выделил в виде кредита германский банк KfW, еще 10 млн евро кредита предоставил Европейский инвестиционный банк. Ожидается получение еще 10 млн евро в виде гранта от Европейской комиссии.

Первые два этапа программы предусмотрено осуществить в параллельном режиме. Работы проводятся в соответствии с установленным графиком, согласно которому строительные работы начнутся в конце 2017 года и завершатся до конца 2019 года. Одновременно осуществляется программа строительства третьей 400 — киловольтной ЛЭП Иран — Армения, стоимость которой составляет $107. Средства предоставляются иранской стороной, за которые Армения будет расплачиваться поставками электроэнергии. Проект также планируется завершить в 2019 году.