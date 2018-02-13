Вашингтон, 13 февраля, 2018, 19:12 — ИА Регнум. Россия и Китай намерены реализовать планы военного использования космического пространства, формально призывая не нарушать мирный статус космоса, заявил 13 февраля директор национальной разведки США Дэниэл Коутс.

openDemocracy Флаги России и Китая

Доклад Коутса, опубликованный на официальном сайте комитета по разведке сената США, содержит утверждения, согласно которым одной из мировых угроз является активность России и Китая в космосе.

По мнению Коутса, Москва и Пекин будут совмещать дипломатические усилия по сохранению международных соглашений о мирном статусе космоса с наращиванием потенциала космической войны.

«Россия и Китай продолжают продвигать международные соглашения о неразмещении оружия в космосе и об «отсутствии первого размещения» оружия в космосе. Однако многие виды оружия не попадут под действие этих соглашений и это позволит им усилить потенциал для ведения космической войны, публично настаивая на том, что космос должен оставаться мирной областью», — указано в докладе Коутса для сената США.

Напомним, 13 февраля руководители спецслужб США выступили в комитете по разведке американского сената с докладами на тему мировых угроз.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля администрация США предложила к 2025 году прекратить финансирование развития и эксплуатации Международной космической станции (МКС).