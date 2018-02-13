Национальная разведка США: Россия и Китай хотят милитаризировать космос
Вашингтон, 13 февраля, 2018, 19:12 — ИА Регнум. Россия и Китай намерены реализовать планы военного использования космического пространства, формально призывая не нарушать мирный статус космоса, заявил 13 февраля директор национальной разведки США Дэниэл Коутс.
Доклад Коутса, опубликованный на официальном сайте комитета по разведке сената США, содержит утверждения, согласно которым одной из мировых угроз является активность России и Китая в космосе.
По мнению Коутса, Москва и Пекин будут совмещать дипломатические усилия по сохранению международных соглашений о мирном статусе космоса с наращиванием потенциала космической войны.
«Россия и Китай продолжают продвигать международные соглашения о неразмещении оружия в космосе и об «отсутствии первого размещения» оружия в космосе. Однако многие виды оружия не попадут под действие этих соглашений и это позволит им усилить потенциал для ведения космической войны, публично настаивая на том, что космос должен оставаться мирной областью», — указано в докладе Коутса для сената США.
Напомним, 13 февраля руководители спецслужб США выступили в комитете по разведке американского сената с докладами на тему мировых угроз.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля администрация США предложила к 2025 году прекратить финансирование развития и эксплуатации Международной космической станции (МКС).