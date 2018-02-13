Степанакерт, 13 февраля, 2018, 18:30 — ИА Регнум. Противник должен всегда знать, что попытка говорить с нами на языке силы обречена на провал. Наш народ, наша армия и всё армянство в любой момент даст достойный отпор на всякое посягательство на нашу свободу и независимость. Об этом сегодня, 13 февраля, на многотысячном митинге в Степанакерте, посвященном 30-летию карабахского национально-освободительного движения заявил президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян.

Арцахпресс Митинг в Степанакерте

По его словам, 1988 год стал переломным годом в истории армянского народа. В эти дни тридцать лет назад всё армянство объединилось, стало единым целым, объявив всему миру о своей готовности бороться за свободную и безопасную жизнь на своей родине.

«Этот общенациональный порыв был вызовом тирании, гонениям, нарушениям прав человека, всем тем ужасам, которые пришлось пережить нашему народу в ходе своей многовековой истории. И венцом этого движения стало восстановление армянской независимой государственности.

Находясь вопреки своей воле в составе чуждого и искусственно созданного Азербайджана, Нагорный Карабах был обречён на гибель и изгнание армянского населения. Такой судьбы удостоился Нахиджеван, другие армянские территории, насильно присоединённые к Азербайджану. Многие нацменьшинства в этой стране были подвергнуты насильственной ассимиляции и исчезли с исторической арены.

У нас не было альтернативы, и мы никогда не смирялись с неволей, предпринимая многочисленные попытки освободиться от чужеродного ига. Как сказал в своё время известный академик Андрей Сахаров, эта борьба для армян является вопросом жизни и смерти, а для Азербайджана — амбиций», — сказал Саакян.

Он отметил, что при всём этом карабахское движение является одним из тех исключительных примеров национально-освободительного движения, которое изначально придерживалось принципа восстановления исторической справедливости и попранных прав цивилизованными и мирными средствами, в строгом соответствии с международными нормами и правилами.

Президент напомнил, что в ответ на это власти Азербайджана, не задумываясь, вновь прибегли к насилию, организовав резню мирного армянского населения, погромы, депортацию, которые стали самыми гнусными проявлениями преступлений против человечества.

«В результате этой геноцидальной политики сотни тысяч армян были насильственно депортированы из своих домов, разных частей нашей исторической родины, тысячи людей погибли и получили ранения, уничтожено богатое материальное и нематериальное наследие армянской культуры на территории нынешней Азербайджанской Республики.

Азербайджан продолжает эту антигуманную политику и сегодня. Бакинские власти не отказались от своей цели решить арцахскую проблему силовым путём, устраивая разные провокации, ежедневно нарушая режим перемирия, проводя агрессивную политику против Арцаха и Армении в информационной, политической, дипломатической и других плоскостях. А в апреле 2016-го года Азербайджан, совершив полномасштабное нападение, планировал посредством блиц-крига уничтожить арцахскую государственность. Все эти попытки провалились, и противник был отброшен назад, понеся значительные людские, материальные и моральные потери. Так было и так будет всегда!», — сказал президент Нагорного Карабаха.

По его словам, Армия обороны и армянские вооружённые силы являются одним из самых больших достижений национально-освободительной борьбы, независимой государственности, самым надёжным гарантом обеспечения безопасности армянского народа и родины, её естественного развития, одним из самых действенных факторов сохранения стабильности и мира в регионе.

Президент заверил, что государство и впредь сделает всё возможное для укрепления обороноспособности страны, обеспечения высокого уровня боеспособности вооружённых сил, оснащения армии современной техникой.

«В этой борьбе за выживание мы, к сожалению, несём также невосполнимые потери. Ради святого дела защиты Родины своей жизнью пожертвовали лучшие сыны нашего народа. Они — не жертвы, они — павшие герои, которые бессмертны и продолжают осуществлять свою святую миссию по защите отечества, вдохновляя и обязывая самоотверженно служить родине, работать во славу её развития и усиления её мощи.

Все наши потери — незаживающие раны, и они всегда останутся в памяти и истории нашего народа», — сказал Бако Саакян.

Он также отметил, что дух и завет 1988 года спустя тридцать лет остаются ориентирами.

«Мы продолжим созидать и обустраивать независимую демократическую и социальную страну, ещё более укреплять триединство Армения — Арцах — диаспора. Независимая государственность — наша самая большая ценность, и наш общий долг — сделать всё от себя зависящее для её последовательного развития и усиления.

За последние три десятилетия Арцах прошёл серьёзный путь государственного строительства. Наш народ эффективно решил поставленные перед ним самые сложные задачи. Мы защитили наше государство, его независимость и свободу, восстановили практически полностью разрушенную в ходе войны экономику и перешли в стадию стабильного развития.

В течение всех этих лет мы всегда чувствовали особую заботу Матери-Армении в отношении Арцаха. Невозможно представить наши достижения и победы без действенного и непосредственного участия Республики Армении», — сказал Саакян.

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