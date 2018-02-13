Москва, 13 февраля, 2018, 18:02 — ИА Регнум. РФ попросит координатора подгруппы по безопасности контактной группы Эртурула Апакана оценить высказывания секретаря СНБО Александра Турчинова о том продвижении украинских силовиков за линию разграничения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля, об этом сообщил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

U.S. Army Europe ВСУ

Турчинов заявил, что украинские силовики за минувшие два года по некоторым направлениям продвинулись в Донбассе на 10 километров и более за линию разграничения.

«Завтра на встрече контактной группы вынуждены будем поднять вопрос о систематических нарушениях украинскими вооружёнными формированиями Минских соглашений и режимов прекращения огня. О нарушениях, про которые одному из украинских телеканалов с такой гордостью рассказало вчера официальное должностное лицо — секретарь СНБО Украины», — сказал Грызлов.

По сути, говорит политик, это высокопоставленное должностное лицо «признало как факт то, о чем Россия многократно говорила на протяжении 2016 и 2017 годов»: о постоянных попытках ВСУ и иных украинских формирований продвинуться за линию разграничения на Донбассе, о постоянных нарушениях ими режимов прекращения огня, о захвате так называемых серых зон вдоль линии, о иных вооруженных провокациях, ответственность за которые пытались затем списать на противостоящую сторону.

«После слов секретаря СНБО становится окончательно понятно, кто несёт основную ответственность за саботаж мер, предусмотренных Минскими соглашениями в сфере безопасности, не говоря уже о комплексе политических вопросов», — указал Грызлов.

В том, что руководство украинских вооружённых формирований уже скоро как полтора года саботирует разведение сил в районе станицы Луганская, не отводит в установленные места дислокации запрещённые Минскими соглашениями вооружения, политик видит признаки ставки на силовое, военное разрешение конфликта.

«Мы планируем просить координатора подгруппы по безопасности Контактной группы господина Апокана дать оценку этим высказываниям. Мы также намерены запросить, какое отражение в отчётах СММ ОБСЕ находили действия украинских подразделений, отмеченные секретарём СНБО, в частности, продвижение по некоторым направлениям до 10 километров от линии разграничения», — проинформировал Грызлов.

При этом Россия продолжает призывать стороны конфликта к сдержанности и соблюдению режима прекращения огня.