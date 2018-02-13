Красногорск, 13 февраля, 2018, 17:26 — ИА Регнум. В Подмосковье на развитие транспортной инфраструктуры в рамках программы «Доступная среда» в 2018 году выделят 100 млн рублей. Об этом заявил заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Андрей Суязов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Московской областной думы 13 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пандус для инвалидов

Суязов отметил, что в настоящее время уже сформирован проект развития, который включает в себя 362 мероприятия. Работы будут проводиться в 30 муниципалитетах Московской области. Он также напомнил, что в 2017 году в рамках программы «Доступная среда» на региональной дорожной сети были выполнены почти 300 мероприятий на общую сумму свыше 70 млн рублей. Среди них значились такие мероприятия, как обустройство тротуаров, автобусных остановок, пешеходных переходов, устройство тактильных указателей и плавных сопряжений. Работы проводились в 28 муниципалитетах.

Добавим, на расширенном заседании комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации была также поднята тема обновления подвижного состава. Так, в 2018 году количество автобусов, планируемых к поставке, составляет 1 758 единиц. Отмечено, что это позволит обновить треть парка «Мострансавто», который в настоящее время включает около 4 700 автобусов.

«Новые автобусы оснащены современным оборудованием и позволяют обеспечить безопасную и комфортную перевозку пассажиров Московской области. Все автобусы также приспособлены для перевозки маломобильных групп населения, имеется механическая аппарель для въезда людей с ограниченными возможностями в инвалидной коляске», — подчеркнул Суязов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, до 2019 года на действующую программу развития программы «Доступная среда» в Подмосковье выделят около 1,5 млрд рублей. В целом программа создания безбарьерной среды в Подмосковье рассчитана на пять лет. В настоящий момент пилотный проект по внедрению нового «маршрутизированного подхода» для создания комфортной среды проводят в четырёх районах Московской области: Одинцово, Люберцах, Сергиевом Посаде и Раменском районе.

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