Вторник, 25 Апреля 2017 года
21:41:51 МСК

На программу развития безбарьерной среды в Подмосковье выделят 1,5 млрд

Общество

Программа продлится до 2019 года

Пандус для инвалидов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пандус для инвалидов

Красногорск, 25 апреля 2017, 20:44 — REGNUM  До 2019 года на действующую программу развития доступной среды в Подмосковье выделят порядка 1,5 млрд рублей, сообщила в эфире «Радио 1» министр социального развития Московской области Ирина Фаевская. Программа субсидируется из регионального и федерального бюджетов на условиях софинансирования.

По словам Фаевской, в 2017 году на создание комфортных условий для инвалидов в области выделят 685 млн рублей. Доля федеральной субсидии составит 109 млн рублей. В 2018 году на создание доступной среды планируется потратить чуть меньше — 664 млн рублей, а в 2019 году — 549 млн рублей. Пилотный проект по внедрению нового «маршрутизированного подхода» для создания комфортной среды проводят в четырех районах области: Одинцово, Люберцах, Сергиевом Посаде и Раменском районе.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, программа создания безбарьерной среды в Подмосковье рассчитана на пять лет. В 2017 году в ее рамках планируют переоборудовать под инклюзивное обучение девять школ региона.

Читайте ранее в этом сюжете: В 10 школах Подмосковья создадут доступную среду для детей-инвалидов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Создание доступной среды для маломобильных групп населения
Главное сегодня
NB!
25.04.17
Отставка председателя правительства Астраханской области была предсказуема
АстраханьРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
25.04.17
Путин присвоил звание Героя Труда пяти гражданам РФ
МоскваРоссия Вручение государственных наград Общество
NB!
25.04.17
Минтимер Шаймиев — Герой Труда
МоскваРоссия Вручение государственных наград Политика
NB!
25.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 25 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
25.04.17
Депутаты Новосибирска требуют от области вернуть 3,5 млрд рублей от НДФЛ
НовосибирскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
25.04.17
Выборы президента Франции: чего опасаются российские финансисты
МоскваРоссия Выборы президента Франции Экономика
NB!
25.04.17
Венесуэла: число погибших выросло до 26
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
25.04.17
МИД Латвии: ситуация в Прибалтике такая же опасная, как и в Корее
МадридИспания Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
25.04.17
Законопроект о правилах транзита внесен в ГД: Коридоры и новые сборы
МоскваРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
25.04.17
Реализация промышленных товаров в ДНР достигла 35% от довоенного уровня
ДонецкДНР Государственное строительство в республиках Донбасса Экономика
NB!
25.04.17
«В предвыборный год на Бурятию прольется поток федеральных щедрот»
Улан-УдэРоссия Выборы главы Бурятии-2017 Политика
NB!
25.04.17
Солдат-Победитель с шоколадной обертки напугал эстонских пограничников
ТаллинЭстония Поиски «нелояльных» в Прибалтике Политика
NB!
25.04.17
Пост председателя правительства Астраханской области стал вакантным
АстраханьРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
25.04.17
Налог на бездетность в РФ: Бесполезно, дорого и невыгодно
МоскваРоссия Изменения в Налоговом кодексе РФ Экономика
NB!
25.04.17
Ставрополье: На мемориале у Вечного огня подростки устроили карточный клуб
СтавропольРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
25.04.17
Сергей Гуркин«Человек без лица»: кому социологи предсказывают пост президента Франции
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
25.04.17
Александр Белов«Лая, но не кусая»: Трамп подрывает репутацию США и провоцирует Пхеньян
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
25.04.17
Подходы согласованы: цена на водку будет меняться один-два раза в год
МоскваРоссия Акцизы на алкогольную продукцию Экономика
NB!
25.04.17
Роль отца в семье: опрос
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
25.04.17
Обвал на складе в Липецкой области: под завалами могли находиться двое
ЛебедяньЛипецкая областьРоссия Производственный травматизм и охрана труда Происшествия
NB!
25.04.17
Старт ОФЗ для граждан: Выгоднее, чем депозиты
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
25.04.17
«Царь Николай II спаивает караульных офицеров»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
ещё главное